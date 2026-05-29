“Boquita Salá” revive: Anita Vergara y Tato Marenco reinventan el clásico eterno de Pacho Galán
La obra emblemática de Pacho Galán celebra 50 años desde su histórica grabación junto a la legendaria Billo’s Caracas Boys en 1975.
Hay canciones que trascienden el tiempo y se convierten en parte de la memoria colectiva. “Boquita Salá” es una de ellas: una historia de amor hecha música que ha permanecido viva en el corazón del Caribe durante generaciones.
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Hoy, a cincuenta años de su histórica grabación junto a la legendaria Billo’s Caracas Boys en 1975, este clásico del repertorio tropical latinoamericano renace en una versión contemporánea que honra su esencia y reafirma su vigencia ante nuevas audiencias.
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La nueva interpretación llega en la voz de Anita Vergara, acompañada por la Orquesta del maestro Pacho Galán, un detalle que aporta autenticidad y continuidad histórica a este homenaje musical.
La producción y los arreglos estuvieron a cargo de Tato Marenco, quien logra unir tradición y modernidad en una propuesta sonora elegante y actual, sin perder la esencia que convirtió a esta canción en un símbolo del Caribe.
“Más que una reinterpretación, esta nueva versión de ‘Boquita Salá’ es un homenaje a la memoria musical del Caribe colombiano y a la permanencia de una obra que ha sabido resistir el paso del tiempo”, afirma Marenco.
La canción conserva intacta su sensibilidad, su romanticismo y su valor patrimonial, reafirmando que existen composiciones que no pertenecen a una época, sino a todas.
“Boquita Salá” regresa así como una pieza cargada de nostalgia, identidad y sentimiento, destinada a seguir acompañando generaciones y recordándonos que la verdadera música nunca deja de existir.
El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que mantiene viva la esencia y las raíces de esta historia musical. El rodaje se realizó en Soledad y Puerto Colombia, dos lugares profundamente ligados a la vida del maestro Pacho Galán: Soledad, tierra que lo vio nacer; y Puerto Colombia, escenario de una parte importante de su historia de amor.
“El videoclip es fiel a la historia que el maestro quiso transmitir con esta canción. Cada locación, cada detalle y cada elemento fueron concebidos como un homenaje a su legado. Además, para mí era fundamental realizar este proyecto junto a su orquesta y su familia; alcanzar este resultado representa una enorme satisfacción”, expresó Anita Vergara.
Con este lanzamiento, Anita Vergara y Tato Marenco vuelven a unir su talento tras el éxito de “Ella”, producción que obtuvo una nominación en la más reciente edición de los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Raíces.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....