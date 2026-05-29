“Boquita Salá” revive: Anita Vergara y Tato Marenco reinventan el clásico eterno de Pacho Galán

Hay canciones que trascienden el tiempo y se convierten en parte de la memoria colectiva. “Boquita Salá” es una de ellas: una historia de amor hecha música que ha permanecido viva en el corazón del Caribe durante generaciones.

Hoy, a cincuenta años de su histórica grabación junto a la legendaria Billo’s Caracas Boys en 1975, este clásico del repertorio tropical latinoamericano renace en una versión contemporánea que honra su esencia y reafirma su vigencia ante nuevas audiencias.

La nueva interpretación llega en la voz de Anita Vergara, acompañada por la Orquesta del maestro Pacho Galán, un detalle que aporta autenticidad y continuidad histórica a este homenaje musical.

La producción y los arreglos estuvieron a cargo de Tato Marenco, quien logra unir tradición y modernidad en una propuesta sonora elegante y actual, sin perder la esencia que convirtió a esta canción en un símbolo del Caribe.

“Más que una reinterpretación, esta nueva versión de ‘Boquita Salá’ es un homenaje a la memoria musical del Caribe colombiano y a la permanencia de una obra que ha sabido resistir el paso del tiempo”, afirma Marenco.

La canción conserva intacta su sensibilidad, su romanticismo y su valor patrimonial, reafirmando que existen composiciones que no pertenecen a una época, sino a todas.

“Boquita Salá” regresa así como una pieza cargada de nostalgia, identidad y sentimiento, destinada a seguir acompañando generaciones y recordándonos que la verdadera música nunca deja de existir.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que mantiene viva la esencia y las raíces de esta historia musical. El rodaje se realizó en Soledad y Puerto Colombia, dos lugares profundamente ligados a la vida del maestro Pacho Galán: Soledad, tierra que lo vio nacer; y Puerto Colombia, escenario de una parte importante de su historia de amor.

“El videoclip es fiel a la historia que el maestro quiso transmitir con esta canción. Cada locación, cada detalle y cada elemento fueron concebidos como un homenaje a su legado. Además, para mí era fundamental realizar este proyecto junto a su orquesta y su familia; alcanzar este resultado representa una enorme satisfacción”, expresó Anita Vergara.

Con este lanzamiento, Anita Vergara y Tato Marenco vuelven a unir su talento tras el éxito de “Ella”, producción que obtuvo una nominación en la más reciente edición de los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Raíces.