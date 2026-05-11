Las conversaciones de Germán Vargas Lleras con Julio Sánchez Cristo: escuche las entrevistas
Recuerde las entrevistas y fragmentos más llamativos de Germán Vargas Lleras en conversación con Julio Sánchez Cristo.
El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, recordó las conversaciones que mantuvo con Germán Vargas Lleras durante su trayectoria como político: fue concejal, senador, ministro, vicepresidente y líder de Cambio Radical.
Vea aquí: Vivía y respiraba por el país; la enfermedad fue su batalla más dura: hija de Germán Vargas Lleras
En las entrevistas, se abordaban temas del momento: desde el atentado del que fue víctima y del que sobrevivió, pasando por su etapa como ministro, hasta sus denuncias.
Le puede interesar: Era un guerrero, todo era una lucha: así recuerda Enrique Vargas a su hermano, Germán Vargas Lleras
Escuche los fragmentos de las principales entrevistas que le hizo Sánchez Cristo a Vargas Lleras en diversos momentos de su vida:
- Germán Vargas Lleras como concejal
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
- Germán Vargas Lleras sobre nexos entre narcos y política
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
- Germán Vargas Lleras sobre Juan Manuel Santos y el “Toconur”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
- Germán Vargas Lleras opositor del gobierno Pastrana
- Germán Vargas Lleras tras atentado con libro bomba
- Germán Vargas Lleras, en apoyo a la reelección de Uribe
- Germán Vargas Lleras sobre los parapolíticos
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
- Denuncia de Germán Vargas Lleras
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
- Germán Vargas Lleras como ministro de Juan Manuel Santos
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
- Germán Vargas Lleras habla de las viviendas para desplazados
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
- Germán Vargas Lleras sobre proyecto de infraestructura
Escuchar Caracol Radio EN VIVO AQUÍ:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...