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11 may 2026 Actualizado 12:43

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Las conversaciones de Germán Vargas Lleras con Julio Sánchez Cristo: escuche las entrevistas

Recuerde las entrevistas y fragmentos más llamativos de Germán Vargas Lleras en conversación con Julio Sánchez Cristo.

Germán Vargas Lleras (Crédito: Colprensa)

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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, recordó las conversaciones que mantuvo con Germán Vargas Lleras durante su trayectoria como político: fue concejal, senador, ministro, vicepresidente y líder de Cambio Radical.

Vea aquí: Vivía y respiraba por el país; la enfermedad fue su batalla más dura: hija de Germán Vargas Lleras

En las entrevistas, se abordaban temas del momento: desde el atentado del que fue víctima y del que sobrevivió, pasando por su etapa como ministro, hasta sus denuncias.

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Escuche los fragmentos de las principales entrevistas que le hizo Sánchez Cristo a Vargas Lleras en diversos momentos de su vida:

  • Germán Vargas Lleras como concejal

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  • Germán Vargas Lleras sobre nexos entre narcos y política  

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  • Germán Vargas Lleras sobre Juan Manuel Santos y el “Toconur”

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  • Germán Vargas Lleras opositor del gobierno Pastrana

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  • Germán Vargas Lleras tras atentado con libro bomba

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  • Germán Vargas Lleras, en apoyo a la reelección de Uribe

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  • Germán Vargas Lleras sobre los parapolíticos

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  • Denuncia de Germán Vargas Lleras

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  • Germán Vargas Lleras como ministro de Juan Manuel Santos

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  • Germán Vargas Lleras habla de las viviendas para desplazados

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  • Germán Vargas Lleras sobre proyecto de infraestructura

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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