Elecciones presidenciales 2026 en Atlántico: puestos de votación, ley seca y lo que debe saber

Para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, en el departamento del Atlántico están habilitados 2.129.515 ciudadanos para votar, según datos de la Registraduría Nacional.

De ese total:

Más de 1,1 millones de votantes están en Barranquilla.

Más de 343.000 ciudadanos podrán votar en Soledad.

El departamento tendrá 345 puestos de votación y 6.190 mesas habilitadas para la jornada electoral.

Seguridad reforzada en todo el departamento

Más de 4.700 uniformados de la Policía y el Ejército estarán desplegados en el Atlántico para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales.

De ese total, 3.500 hacen parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 1.200 de la Policía del Atlántico. Las autoridades informaron que Galapa tendrá atención especial con el despliegue de 100 soldados debido a recientes situaciones de orden público.

Barranquilla tendrá vigilancia aérea y monitoreo en tiempo real

En Barranquilla y su área metropolitana estarán operando más de 3.100 policías, de los cuales 2.424 estarán asignados directamente a los 249 puestos de votación habilitados. La Policía contará con drones, cámaras analíticas y el helicóptero Halcón para realizar vigilancia permanente.

Además, funcionará un Puesto de Mando Unificado encargado de monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada.

Ley seca desde este sábado

Las autoridades aplicarán ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado y hasta el mediodía del lunes 1 de junio. La medida busca preservar el orden público durante las elecciones y su incumplimiento puede acarrear multas y sanciones para establecimientos comerciales.

Además de la ley seca, en Malambo fue prohibido el porte de armas de fuego y traumáticas durante el fin de semana electoral, salvo excepciones autorizadas. En Soledad se suspendió temporalmente el Día sin Motocarro para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

Llamado a una jornada tranquila

Las autoridades departamentales aseguraron que no existen alertas extraordinarias en otros municipios del Atlántico y reiteraron que están dadas las condiciones para que las elecciones presidenciales se desarrollen en completa normalidad y con garantías para los votantes.