La familia de Germán Vargas Lleras y su relación con la política

Ellas son la familia de Germán Vargas Lleras: Conozca más de sus exparejas y su única hija

Germán Vargas Lleras, una de las figuras políticas colombianas con amplia trayectoria en diferentes cargos como: vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos desde 2014 hasta su renuncia en 2017, senador, jefe del Partido Cambio Radical, candidato a la Presidencia de la República en 2010 y 2018, ministro del Interior y de Justicia y ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre otros, mantuvo su vida personal alejada de los focos.

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Es por eso por lo que le contamos sobre su vida familiar, quienes han estado muy liegados también al mundo de la política.

¿Quién es la exesposa de Germán Vargas Lleras?

Durante cerca de 14 años fueron esposos Germán Vergas Lleras y Luz María Zapata, quien recientemente estuvo como candidata a la vicepresidencia junto a Luis Gilberto Murillo. La pareja contrajo matrimonio el 13 de agosto de 2010 en Coral Gables, Florida. Aunque mantuvieron una relación de pareja por más de 25 años en total, su vínculo matrimonial finalizó oficialmente mediante un divorcio que se hizo público a mediados de 2024.

La pareja en ese momento se casó luego de 12 años de tener una relación. Durante ese tiempo, Luz María se desempeñó como directora de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)

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Hijos de Germán Vargas Lleras:

De su relación con Luz María Zapata, Germán Vargas Lleras no tuvo hijos. Aun así, Lleras sí es padre. Él tiene una hija llamada Clemencia fruto de su anterior matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra.

Clemencia tiene una carrera prolífica como bailarina profesional en Estados Unidos y fue por medio de redes sociales que, en 2024, Vargas Lleras anunció muy emocionado una nueva etapa en su vida como abuelo, pues Clemencia esperaba la llegada de su primer hijo.

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Su trayectoria en la danza la llevó a participar en eventos musicales de alto nivel, como la apertura de conciertos de figuras internacionales como Beyoncé, Destiny’s Child y N’Sync. Además, es fundadora de la Academia Vive Bailando en Bogotá.

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¿Quién es la madre de la hija de Varga Lleras?

María Beatriz Umaña Sierra es la primera esposa del exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, con quien tuvo a su única hija, Clemencia Vargas. Ella es proveniente de una reconocida familia paisa.

María Beatriz Umaña también tuvo trayectoria diplomática, desempeñándose como consejera de Relaciones Exteriores y encargada de negocios en la Embajada de Colombia en Panamá.

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