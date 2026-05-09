La última entrevista de Germán Vargas Lleras en Caracol Radio, ¿qué dijo? Así fue

Germán Vargas Lleras pasó por los micrófonos de 'Sin Anestesia', dirigido por Gabriel Delascasas el 29 de abril de 2024

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras murió este 5 de mayo de 2026 a los 64 años en Bogotá, luego de varios quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado del escenario político por varios meses.

Los últimos meses de vida de Vargas Lleras estuvieron marcados por una delicada situación de salud. Durante este período de pausa, el exvicepresidente fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Incluso, su búsqueda de atención médica especializada lo llevó a viajar a Estados Unidos, en un esfuerzo por recuperar su bienestar.

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Esta fue la última entrevista de Germán Vargas Lleras con Caracol Radio

Tiempo antes de alejarse de la opinión pública debido a su estado de salud, Germán Vargas Lleras pasó por los micrófonos de Caracol Radio el 29 de abril de 2024, en el programa ‘Sin Anestesia’, dirigido por Gabriel Delascasas.

Durante su visita en el programa, el exvicepresidente respondió varias preguntas sobre la actualidad colombiana y su carrera política. Entre ellas, qué haría si se lanzara como candidato presidencial para las elecciones 2026, en donde tomó como referencia su candidatura de 2018 en la que se ‘quemó’.

“Aún no lo he meditado. Hay que recordar cómo me fue en el 2018; tenía unas expectativas, pero no sucedió. No sé si nuevamente esté dispuesto a participar en una campaña”, dijo.

El político también recordó los momentos duros de su carrera, enfatizando todos los atentados que ha pasado a lo largo de los años, entre ellos el del 10 de octubre de 2005, del que todavía considera que no tuvo el responsable real. También explicó qué es eso que lo motiva a seguir de pie y alzando su voz.

“Lo peor es que nunca hemos conocido el responsable, excepto por una declaración muy precaria que hicieron las Farc ante la JEP y que se atribuyeron ese atentado y otro que había sufrido años antes en mi oficina del Senado”, dijo Lleras.

Asimismo, en el programa se hizo mención al famoso ‘coscorrón’ que le dio Vargas Lleras a uno de sus escoltas, momento que ha marcado su carrera política.

“Eso nunca debió haber ocurrido y así me ha costado. Me he arrepentido muchísimas veces de ese episodio”, señaló Germán Vargas Lleras.

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