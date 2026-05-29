Ibagué lanzará el 52º Festival Folclórico en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá: así será

Colombia

Bogotá se prepara para vivir una velada inolvidable cargada de música, danza y emoción con el lanzamiento oficial, por parte de Ibagué, del Festival Folclórico Colombiano, una de las celebraciones culturales más emblemáticas del país, que este año llega a su versión 52 exaltando la riqueza artística y el orgullo cultural de Colombia.

El camino previo al lanzamiento

Previo al gran lanzamiento, la capital del país disfrutará de un imponente recorrido artístico por toda la carrera Séptima, en donde más de 150 artistas llenarán las calles de música, danza y folclor, llevando la alegría del Tolima al corazón de Bogotá en una antesala llena de color y emoción.

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el escenario de lanzamiento

El imponente y mítico Teatro Jorge Eliécer Gaitán abrirá sus puertas para recibir un espectáculo de alto nivel que reunirá en un mismo escenario el talento, la alegría y las expresiones más auténticas del folclor colombiano, en una puesta en escena que promete cautivar a todos los asistentes.

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Durante el espectáculo cultural, en el escenario del teatro, participarán más de 50 artistas, quienes ofrecerán una presentación cargada de energía, música y tradición. El evento contará con aforo limitado.

Personalidades invitadas

Dentro de las personalidades invitadas estarán la Reina Nacional del Folclor, Laura Ximena Ramos, representante del departamento de Casanare; y la Reina Municipal y Departamental del Folclor, Laura Sofía Cortés Niño, quienes engalanarán esta gran gala cultural que llevará a la capital toda la esencia y el encanto de las festividades tolimenses.

Uno de los momentos más especiales de la noche será la espectacular puesta en escena preparada por la Escuela de Formación Artística y Cultural, EFAC, integrada por estudiantes, egresados y maestros de los programas técnico laboral en danza, música y teatro.

El lanzamiento

Sobre el escenario se vivirá un recorrido lleno de energía, talento y pasión por las raíces colombianas, a través de coreografías, interpretaciones musicales y expresiones escénicas que exaltan la grandeza del folclor nacional.

El Festival Folclórico Colombiano se ha consolidado como una de las fiestas culturales más importantes de Colombia, convirtiendo cada año a Ibagué en una ciudad llena de música, desfiles, encuentros artísticos, muestras gastronómicas y celebraciones que mantienen viva la identidad cultural del país.

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La edición 52 del Festival se celebrará del 22 al 29 de junio con más de 60 eventos y más de 2.000 artistas que llenarán de alegría y cultura distintos escenarios, reafirmando que Ibagué es la casa del folclor colombiano y uno de los destinos culturales más importantes de la nación.

Con este espectacular lanzamiento, el Festival Folclórico Colombiano inicia oficialmente una nueva historia llena de arte, emoción y orgullo nacional, invitando a propios y visitantes a ser parte de una celebración que une a Colombia a través de su música y su cultura.