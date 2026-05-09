Así reaccionaron los líderes políticos por la muerte de Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras murió este viernes a los 64 años en Bogotá, según confirmó la candidata presidencial Paloma Valencia.

Durante sus últimos años de vida pública, el exvicepresidente se mantuvo alejado de los escenarios políticos mientras enfrentaba varios problemas de salud. En ese tiempo fue sometido a distintas cirugías y viajó a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado.

ÚLTIMA HORA: Murió Germán Vargas Lleras

Pese a ese retiro temporal, Vargas Lleras reapareció recientemente en una pieza audiovisual en la que hacía un llamado a respaldar las listas de Cambio Radical para las elecciones legislativas del 8 de marzo.

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Reacciones a la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras

El expresidente Juan Manuel Santos lamentó el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Así lo recordó: “Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia”.

Cambio Radical rindió homenaje a Germán Vargas Lleras. A través de una publicación lo recordaron como servidor público incansable y una de las voces más firmes de la política colombiana.“Germán Vargas Lleras, gracias por construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones y por enseñarnos que la política también es disciplina, convicción y valentía”.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: “Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”, expresó.

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que Germán Vargas Lleras será recordado por su papel en la historia política del país.Expresó condolencias a sus seres queridos, amistades y allegados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras. “Germán fue un hombre de convicciones, siempre fiel a sus principios, que dedicó su vida a trabajar por Colombia”, dijo el mandatario.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char se solidarizó con la familia de Germán Vargas Lleras, tras confirmarse su fallecimiento. “Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota.Desde Barranquilla, y de parte de toda mi familia, enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos.Descansa en paz, Germán ”, señaló.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que Germán Vargas Lleras era un “amante del sector público, exigente en el deber ser y función del Estado”.“Bojacá fue siempre su refugio y Cundinamarca el departamento de su corazón. Paz en su tumba”, agregó el mandatario.

La candidata presidencial Paloma Valencia por medio de su cuenta de X, expresó: “Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles!"

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció frente a la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y a los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”

El Partido Conservador y su presidente, el senador Efraín Cepeda, enviaron sus condolencias a los cercanos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras tras su fallecimiento: “Hará falta su lucidez en medio del panorama político actual. Descanse en paz”.

El director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: “Expresamos nuestra solidaridad y acompañamos en este momento de dolor a su familia, amigos y a toda la militancia de Cambio Radical”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras. “Su partida ocurre en el momento en el que la democracia más necesitaba su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas, convicciones democráticas y el afán por el bienestar general”.