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29 may 2026 Actualizado 18:39

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Expresidente de asociación de exalumnos del Liceo Francés se pronuncia sobre polémica

Guillermo Perdomo cuestionó la aprobación de estatutos sin participación de la comunidad y advierte vulneración de principios de igualdad en el Liceo Francés.

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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