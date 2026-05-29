Expresidente de asociación de exalumnos del Liceo Francés se pronuncia sobre polémica
Guillermo Perdomo cuestionó la aprobación de estatutos sin participación de la comunidad y advierte vulneración de principios de igualdad en el Liceo Francés.
Expresidente de asociación de exalumnos del Liceo Francés se pronuncia sobre polémica
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...