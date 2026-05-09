El atentado al que sobrevivió Germán Vargas Lleras: ¿qué sucedió? Fue en el Congreso en 2002

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras murió este viernes 8 de mayo, luego de varios problemas de salud que en los últimos años lo mantuvieron alejado de la vida pública.

Tras conocerse la noticia, confirmada por la candidata presidencial Paloma Valencia, volvieron a recordarse algunos de los episodios más difíciles de su trayectoria política, entre ellos el atentado con una agenda bomba ocurrido en el Congreso en 2002.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Murió Germán Vargas Lleras

Atentado con explosivos en el Congreso

El ataque ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando Vargas Lleras era presidente de la Comisión Primera del Senado. Ese día recibió un paquete en su oficina del Capitolio, ubicada en el centro de Bogotá, sin imaginar que en su interior había un artefacto explosivo.

La encomienda había llegado horas antes junto a otra correspondencia enviada a su residencia. El paquete permaneció gran parte de la tarde sobre el escritorio del entonces senador, quien tenía una intensa agenda relacionada con la discusión de la reforma política de la época.

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Fue hacia la noche, cuando regresó a su despacho, que decidió abrir el paquete. En ese instante se produjo la explosión.

Las heridas que sufrió Germán Vargas Lleras

El estallido le provocó graves lesiones en una de sus manos. Según las autoridades de entonces, el artefacto no detonó completamente, lo que evitó consecuencias aún más graves.

Sin embargo, el dirigente político sufrió la amputación de varios dedos de su mano derecha y tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Personas cercanas que estaban en el lugar auxiliaron al senador inmediatamente después de la detonación, mientras escoltas y personal de seguridad evacuaban el edificio.

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El segundo atentado de Vargas Lleras en Bogotá

Tres años después, Vargas Lleras volvió a ser blanco de un ataque con explosivos. El 10 de octubre de 2005, un carro bomba explotó al paso de su esquema de seguridad en el norte de Bogotá, minutos después de que saliera de una entrevista radial.

Aunque salió ileso, la detonación dejó varios heridos, entre ellos integrantes de su esquema de protección. Además, causó daños materiales en varias cuadras del sector.

Las Farc reconocieron los ataques

Años después, antiguos integrantes de las extintas Farc reconocieron su responsabilidad en ambos atentados. Las admisiones se dieron en escenarios de verdad y justicia transicional, donde exjefes de la guerrilla aseguraron que las acciones fueron ejecutadas por miembros de la Red Urbana Antonio Nariño.

En 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó a Vargas Lleras como víctima de crímenes no amnistiables relacionados con el conflicto armado.