¿De qué murió Germán Vargas Lleras? Enfermedad que padecía y últimos días del exvicepresidente

Este viernes, 8 de mayo, la candidata presidencial Paloma Valencia, por medio de un mensaje en su cuenta de X, dio a conocer el fallecimiento de Germán Vargas Lleras.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor @German_Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”, escribió Valencia.

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En su mensaje, la candidata del Centro Democrático aseguró que “su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles! Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia @PCambioRadical. Dios lo tiene en su gloria".

Causa de su muerte

Durante los últimos años, el reconocido expolítico había estado luchando contra un cáncer que deterioró su salud en distintos periodos de su vida laboral.

En el año 2016, el país se enteró de la confirmación de un tumor, que era una masa (meningioma benigno) que crecía desde las membranas del cerebro hasta la medula espinal.

Pese a esto, ese mismo año, especialistas tomaron la decisión de extirparlo, sin embargo, desde ese momento, su estado de salud no fue el mismo.

Además del tumor, el funcionario sufrió apendicitis y fue diagnosticado con un quiste hepático. En el año 2025, el exvicepresidente tuvo que pasar por dos intervenciones quirúrgicas.

La primera de ellas fue el 23 de abril de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a una operación neuroquirúrgica.

29 días después, el 22 de mayo de 2025, Vargas Lleras recibió una nueva cirugía neurológica en Houston, Estados Unidos.

Para el 2026, el 11 de marzo, el expresidente Álvaro Uribe se manifestó por medio de sus redes sociales y dio un parte sobre la salud del exvicepresidente: “Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

Una semana después (18 de marzo de 2026), el senador Carlos Fernando Motoa brindó una actualización del estado de salud del exministro, luego de una reunión de las bancadas de Senado y Cámara del partido Cambio Radical para estudiar a quién respaldarían en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

“Germán Vargas Lleras se encuentra en recuperación(…) esa información fue transmitida por el propio hermano de Germán, Enrique Vargas”, expresó en su momento.

Asimismo, en ese entonces, El senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, habló sobre el estado de salud del jefe natural de la colectividad.

“Estamos muy contentos. Recibimos el parte médico y esta semana tiene que volver a su casa de la recuperación que está viviendo. Al partido lo llena de mucha alegría”, señaló el senador Jiménez ese mismo 18 de marzo.

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Luego de estas informaciones, el estado de salud del exvicepresidente no mejoró y se redujo su participación pública. Tras resistir y luchar, finalmente perdió la batalla que emprendió desde hace varios años contra el cáncer.

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