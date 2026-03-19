Se conoce actualización de salud de Vargas Lleras: “Estamos contentos”, dicen desde Cambio Radical

Este 18 de marzo, el senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, habló sobre el estado de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y jefe natural de la ccolectividad.

“Estamos muy contentos. Recibimos el parte médico y esta semana tiene que volver a su casa de la recuperación que está viviendo. Al partido lo llena de mucha alegría”, dijo el senador Jiménez.

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¿Qué se sabe de la salud de Germán Vargas Lleras?

En los últimos meses, Germán Vargas Lleras ha estado alejado del escenario político por problemas de salud. En ese tiempo, ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas e, incluso, viajó a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

No obstante, en medio de la pausa de su vida pública, el exvicepresidente reapareció en un comercial en el que invitaba a votar por las listas de Cambio Radical en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

En medio de la incertidumbre por su estado de salud, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de sus redes sociales el pasado 13 de marzo: “Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

El entonces candidato presidencial de la ‘Gran Consulta por Colombia’, Juan Carlos Pinzón, también se ha pronunciado: “Germán, está haciendo falta en este momento en la política colombiana su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del estado, y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”.

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