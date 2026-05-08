En FOTOS: Así será el nuevo retorno de La Circunvalar a la altura de Puerta Dorada y 7 de Abril

La Circunvalar tendrá un nuevo retorno a la altura de Puerta Dorada y el barrio 7 de Abril. La obra será de dos carriles y tendrá un puente peatonal, así lo indicó el alcalde Alex Char este viernes, 8 de mayo.

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“Esta obra beneficiará a más de 30.000 personas de 7 de Abril, Villa San Pedro, Villa San Carlos, 20 de Julio, Las Granjas y muchos más. Mejorando los tiempos de desplazamiento para quienes necesitan hacer el retorno de norte a sur y de sur a norte”, dijo el alcalde Alex Char.

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La obra se construirá mediante un convenio entre la Alcaldía de Barranquilla y la constructora Marval, que realiza varias construcciones de vivienda en el sector y busca mejorar la conectividad vial, facilitar al sector e impulsar el desarrollo urbanístico y habitacional.

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Según la Alcaldía, la financiación de esta obra “se realizará bajo la modalidad de pago anticipado del impuesto de delineación urbana, mecanismo mediante el cual el promotor del desarrollo urbanístico en la zona realizará el pago anticipado de este impuesto a través de una obra de carga general, permitiendo así ejecutar una infraestructura estratégica para la ciudad”.

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