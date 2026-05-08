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08 may 2026 Actualizado 20:21

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Barranquilla

Nueva EPS anunció nuevo gestor farmacéutico para usuarios subsidiados en el Atlántico

El pasado 5 de mayo comenzó a operar Propharmacy.

Foto: Twitter oficial Nueva EPS.

Foto: Twitter oficial Nueva EPS.

Foto: Twitter oficial Nueva EPS.

Brian Saavedra Torres

Barranquilla
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La Nueva EPS anunció que desde el pasado 5 de mayo comenzó a operar Propharmacy como nuevo gestor farmacéutico para los usuarios subsidiados en el Atlántico. Inicialmente, la empresa estará a cargo de la entrega de medicamentos en Barranquilla y los municipios de Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo y Malambo.

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Puntos y horarios de atención

Los afiliados de la Nueva EPS del Régimen Subsidiado ya pueden acercarse a los siguientes puntos de entrega de medicamentos:

Propharmacy Barranquilla – Cordialidad

 Dirección: Calle 47 # 20-77, 1er piso

 Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (jornada continua) | Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Propharmacy Barranquilla – Las Palmas

Dirección: Carrera 8 No 35A – 54, primer piso 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (jornada continua) | Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Propharmacy Baranoa 

Dirección: Calle 20 # 19-99 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Propharmacy Sabanalarga 

Dirección: Calle 9 # 19-133, Barrio Santander 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Propharmacy Polo Nuevo 

Dirección: Calle 5 # 11-53, Apto. 3, Centro 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Propharmacy Malambo 

Dirección: Calle 10, Carretera Oriental No. 28-39 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Crisis de suministros por deuda millonaria

El cambio de operador llega tras la crisis que se presentó desde el 20 de diciembre de 2025, cuando Éticos suspendió la entrega de medicamentos por una millonaria deuda de la EPS. La situación afectó a más de 120 mil usuarios, dejando a muchos sin acceso a tratamientos esenciales.

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Usuarios escépticos ante la solución

Esperanza Arias, representante de los usuarios de la Nueva EPS, se mostró escéptica sobre el anuncio:

"Todos los días sacan nuevos distribuidores de medicamentos, que ya está listo el contrato con una empresa que va a entregar medicamentos al reino asociado, pero hasta el día de hoy llevamos, creo que ya casi cuatro meses y medio con el mismo cuento. Al día de hoy no hay solución alguna“, explicó Arias.

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La representante advirtió que pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, trasplantados y usuarios psiquiátricos aún no reciben sus tratamientos completos, situación que, según afirmó, se está convirtiendo en un problema de salud pública.

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