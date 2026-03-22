Habilitan segundo puente del intercambiador en la Circunvalar a la altura de Alameda

Entró en funcionamiento el segundo puente del intercambiador vial de la avenida Circunvalar, a la altura de la carrera 43, en Barranquilla, una obra que busca mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad y su área metropolitana.

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La estructura, que opera en sentido sur–norte, tiene una longitud de 311 metros, un ancho de 12,7 metros y cuenta con tres carriles vehiculares. Además, dispone de iluminación LED y señalización, lo que permite optimizar la circulación y reforzar las condiciones de seguridad vial en este punto.

Más de 80 mil usuarios se beneficiarán

Con la habilitación de este nuevo tramo, se espera una reducción en los tiempos de desplazamiento para los más de 80.000 usuarios que diariamente transitan por la avenida Circunvalar, especialmente en sectores donde anteriormente se registraban congestiones prolongadas.

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De manera paralela, continúan las obras complementarias del intercambiador, que incluyen la construcción de redes de alcantarillado, subterranización de redes eléctricas, desarrollo de la glorieta y trabajos de urbanismo, así como la conectante Alameda–sur en pavimento de concreto.

Según lo previsto, estas intervenciones hacen parte de un proyecto integral que busca mejorar la conectividad en este punto estratégico de la ciudad y facilitar el flujo vehicular.

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Adicionalmente, se proyectan nuevas obras sobre la Circunvalar, como un puente de retorno a la altura de Puerta Dorada y un paso peatonal deprimido en Caribe Verde, con el objetivo de fortalecer la movilidad y aumentar la seguridad de los peatones en estos sectores.