Avianca anuncia vuelos directos entre Barranquilla y Fort Lauderdale

Barranquilla sigue ampliando su conexión internacional. La aerolínea Avianca anunció la apertura de una nueva ruta directa entre la capital del Atlántico y Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos, operación que iniciará el próximo 15 de julio de 2026 con vuelos diarios.

La nueva conexión fortalecerá la movilidad de turistas, empresarios y viajeros entre Barranquilla y el sur de la Florida, consolidando a la ciudad como uno de los principales puntos de conectividad aérea del Caribe colombiano.

De acuerdo con la aerolínea, el vuelo Barranquilla–Fort Lauderdale, despegará diariamente a las 4:25 de la tarde y aterrizará a las 8:20 de la noche. Entre tanto, el vuelo de regreso, partirá desde Fort Lauderdale a las 10:10 p. m. y llegará al aeropuerto Ernesto Cortissoz a las 12:05 de la madrugada.

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Tras el anuncio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró la noticia a través de sus redes sociales y destacó el impacto que tendrá esta nueva operación aérea para la ciudad.

“¡Barranquilla sigue conectándose con el mundo! Avianca reactiva rutas aéreas hacia Estados Unidos”, expresó el mandatario.

Char señaló además que la nueva ruta fortalecerá la conexión de Barranquilla con La Florida y abrirá más oportunidades para el turismo, los negocios y el desarrollo económico de la ciudad.

El alcalde agregó que Barranquilla continúa consolidándose como una ciudad “cada vez más conectada, atractiva y llena de oportunidades para crecer y seguir volando alto”.

Los tiquetes para la nueva ruta ya están disponibles a través de la página web de la aerolínea, la aplicación móvil, agencias de viaje y puntos autorizados.