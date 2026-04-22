Concejales de Barranquilla piden garantías para la seguridad del alcalde Alex Char

Concejales de Barranquilla pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer la información del supuesto atentado en contra del alcalde Alex Char.

En la más reciente sesión de la corporación, los concejales respaldaron al alcalde Alex Char y pidieron a las autoridades para que se le incremente el esquema de seguridad y se le garantice también la seguridad a su familia.

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Asimismo, rechazaron las intimidaciones en su contra y pidieron a las autoridades que se conozca, lo más pronto, de donde proviene las amenazas en su contra.

“Manifestamos nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento al señor alcalde y decirle que no está solo”, dijo el concejal Rachid Correa.

Por su parte, el concejal José Trocha Gómez, indicó que esta información de un posible atentado en contra del mandatario distrital es una afrenta en contra de la administración y la gobernabilidad.

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“Que pongan en funcionamiento todos los dispositivos de inteligencia, todos los dispositivos de prevención en la materia de comisión del delito para garantizar no sólo la seguridad del Alcalde, sino de todas aquellas personas que en Barranquilla desarrollamos actividad política o administrativa”, sostuvo.

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