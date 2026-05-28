Fiscalía pide cárcel por atentado a gerente de empresa de seguridad en Barranquilla

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Daniel de Jesús González Palma y Joel Andrés Estor Gómez, señalados de participar en el atentado armado perpetrado el pasado lunes contra el gerente de la empresa de seguridad Atenas, en el norte de Barranquilla.

El ente acusador sostuvo que ambos representan un peligro para la sociedad y podrían intentar evadir la justicia.

Durante la audiencia, el fiscal del caso argumentó que la gravedad de los hechos, en los que una persona murió y varias más resultaron heridas, demuestra el alto nivel de riesgo que representan los procesados.

Además, indicó que tras el ataque los dos hombres intentaron huir y deshacerse de las armas utilizadas, conducta que, según la Fiscalía, evidencia su intención de obstaculizar el proceso judicial.

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De acuerdo con las investigaciones, el atentado iba dirigido contra Raúl Montes, gerente de la empresa Atenas y exmano derecha de alias ‘La Gata’.

Las autoridades señalaron que varios hombres llegaron hasta las instalaciones de la compañía y dispararon de manera indiscriminada, efectuando cerca de 80 disparos en menos de tres minutos, según quedó registrado en cámaras de seguridad.

Por estos hechos también fue aprehendido un menor de edad, quien enfrenta proceso ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.