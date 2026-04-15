Alcaldía de Barranquilla activa medidas tras panfleto contra estudiantes
Las autoridades adelantan estrategias contra el reclutamiento juvenil por las bandas criminales
Luego de la circulación de un supuesto panfleto con mensajes intimidatorios dirigidos a estudiantes de tres instituciones educativas distritales, la Alcaldía de Barranquilla informó que intervino de manera inmediata para brindar acompañamiento a estudiantes, docentes y padres de familia.
De acuerdo con las autoridades, ya se activaron medidas preventivas en los planteles afectados:la I.E.D. Cultural Las Malvinas, el Colegio Bolivariano del Sur y la I.E.D. La Esperanza del Sur.
El Distrito señaló que, a través del Equipo de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación y en cumplimiento de la Ley 1620 de 2013, se ha desplegado asesoría y apoyo directo a las instituciones afectadas, con el objetivo de orientar la atención de la situación y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Estrategias implementadas
Como parte de las estrategias de prevención y fortalecimiento de la convivencia, la administración destacó la implementación de programas como las Caravanas Escolares por la Vida, que a corte de abril de 2026 han impactado a 32 instituciones educativas en todas las localidades de la ciudad.
Asimismo, la Alcaldía recordó que las instituciones cuentan con el respaldo de iniciativas como Bienestar Joven y Yo Me Elijo, enfocadas en el acompañamiento formativo y la atención de situaciones convivenciales.
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Actualmente, 135 instituciones educativas disponen de profesionales psicosociales capacitados en la Ley 1620, quienes orientan la activación de rutas de atención y trabajan en la prevención de problemáticas como el acoso escolar, la violencia sexual, el consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo adolescente.
De igual forma, la Administración distrital informó que ha desarrollado jornadas de formación en temas como responsabilidad penal adolescente, prevención del reclutamiento y uso de menores por estructuras delincuenciales, ciberacoso, delitos informáticos y violencia intrafamiliar, promoviendo la participación de docentes y padres de familia.
Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer el origen de las amenazas y garantizar la seguridad en el entorno educativo.