Alcaldía de Barranquilla activa medidas tras panfleto contra estudiantes

Luego de la circulación de un supuesto panfleto con mensajes intimidatorios dirigidos a estudiantes de tres instituciones educativas distritales, la Alcaldía de Barranquilla informó que intervino de manera inmediata para brindar acompañamiento a estudiantes, docentes y padres de familia.

De acuerdo con las autoridades, ya se activaron medidas preventivas en los planteles afectados:la I.E.D. Cultural Las Malvinas, el Colegio Bolivariano del Sur y la I.E.D. La Esperanza del Sur.

El Distrito señaló que, a través del Equipo de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación y en cumplimiento de la Ley 1620 de 2013, se ha desplegado asesoría y apoyo directo a las instituciones afectadas, con el objetivo de orientar la atención de la situación y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Estrategias implementadas

Como parte de las estrategias de prevención y fortalecimiento de la convivencia, la administración destacó la implementación de programas como las Caravanas Escolares por la Vida, que a corte de abril de 2026 han impactado a 32 instituciones educativas en todas las localidades de la ciudad.

Asimismo, la Alcaldía recordó que las instituciones cuentan con el respaldo de iniciativas como Bienestar Joven y Yo Me Elijo, enfocadas en el acompañamiento formativo y la atención de situaciones convivenciales.

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Actualmente, 135 instituciones educativas disponen de profesionales psicosociales capacitados en la Ley 1620, quienes orientan la activación de rutas de atención y trabajan en la prevención de problemáticas como el acoso escolar, la violencia sexual, el consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo adolescente.

De igual forma, la Administración distrital informó que ha desarrollado jornadas de formación en temas como responsabilidad penal adolescente, prevención del reclutamiento y uso de menores por estructuras delincuenciales, ciberacoso, delitos informáticos y violencia intrafamiliar, promoviendo la participación de docentes y padres de familia.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer el origen de las amenazas y garantizar la seguridad en el entorno educativo.