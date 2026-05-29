Nuevos cortes de energía en Galapa: horarios y sectores afectados este viernes

Con el propósito de optimizar la prestación del servicio de energía en las zonas urbana y rural de Galapa, personal técnico de Air-e Intervenida ejecutará trabajos eléctricos de emergencia este viernes 29 de mayo.

Las labores se llevarán a cabo entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde e incluirán maniobras de transferencia de carga entre los circuitos que abastecen al municipio.

Según informó la empresa, el objetivo principal de estos trabajos es trasladar parte de la carga del circuito Caracolí 5 al circuito Pital, así como transferir parte de la carga del circuito Galapa hacia Caracolí 5. Estas acciones permitirán mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico para los usuarios.

Durante la ejecución de las maniobras será necesaria la suspensión temporal del servicio de energía en varios sectores del municipio, entre ellos: El Libertador, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, La Florida, El Carmen, Paraíso, Las Mercedes, San Roque, San Antonio, Centro, Barrio Abajo, Los Almendros, Camagüey, Gerlein, La Esperanza, San Francisco, Las Candelarias I y II, Pueblito Nuevo y Cruz de Jubileo.

Air-e Intervenida explicó que, una vez culminadas las obras, se espera reducir la alta cargabilidad de los circuitos, disminuyendo así el riesgo de interrupciones en el servicio eléctrico.

Finalmente, la compañía reiteró el llamado a la comunidad para hacer un uso eficiente de la energía mediante prácticas como la instalación de bombillos LED, el uso racional del aire acondicionado a 24 grados y la reducción del consumo innecesario de electrodomésticos.

Reacción del sector empresarial

Frente a estas medidas, Jenny Reyes, directora de CEO Atlántico y Magdalena, manifestó que desde el sector empresarial valoran positivamente las acciones de emergencia orientadas a optimizar el servicio y reducir la alta cargabilidad de los circuitos en Galapa.

“Esto va en línea con las necesidades que se han venido identificando en las mesas de trabajo adelantadas con los diferentes actores”, señaló.

Asimismo, indicó que el sector empresarial reconoce la situación actual y continúa participando activamente en las acciones planteadas para apoyar el proceso. Aunque admitió que estas maniobras podrían generar afectaciones temporales, expresó que esperan una mejora en la estabilidad del servicio en el corto plazo.

Reyes también hizo énfasis en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que permitan ampliar la capacidad energética del territorio.

“Galapa ha venido creciendo industrial, empresarial y poblacionalmente, y requiere contar con una infraestructura energética capaz de acompañar su desarrollo y garantizar la continuidad operativa y la competitividad de la zona”, puntualizó.