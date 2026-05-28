Barranquilla desplegará más de 3.000 uniformados para elecciones del 31 de mayo

La Alcaldía de Barranquilla lideró un Consejo Distrital de Seguridad para coordinar las acciones que se implementarán durante la jornada de elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo, con el propósito de garantizar el orden público, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los comicios en toda la ciudad.

En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio Público y la Misión de Observación Electoral (MOE), entidades que articularon las medidas de vigilancia, control y acompañamiento institucional que estarán activas antes, durante y después de la jornada democrática.

Entre las acciones definidas se encuentran operativos especiales de seguridad en los puestos de votación, controles preventivos en diferentes sectores de Barranquilla y monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde las autoridades harán seguimiento en tiempo real al comportamiento de la jornada electoral.

164 puestos de votación habilitados en Barranquilla

Para estas elecciones, las autoridades dispondrán de más de 3.000 uniformados que estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Del total de 164 puestos de votación habilitados en Barranquilla, 163 contarán con acompañamiento de la Policía Nacional y uno tendrá presencia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para participar de manera pacífica, respetuosa y en cumplimiento de las normas electorales, recordando la importancia de preservar la convivencia y las garantías democráticas durante el proceso de votación.

La Administración distrital destacó además el trabajo articulado entre las diferentes entidades para asegurar unas elecciones organizadas y seguras, reafirmando su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos que acudirán a las urnas este 31 de mayo.