Un muerto y dos heridos deja ataque sicarial en Soledad, Atlántico

En el barrio Ciudad Cortizo, en Soledad fue asesinado un hombre tras un ataque sicarial. En el hecho dos personas más resultaron heridos.

El hombre asesinado fue identificado como Angel Ignacio Pcaheco Escobar, de 29 años y los dos lesionados responden a los nombres de Álvaro Manuel Meza Ardila, de 50 años y York Cuentas San Juanelo, de 34 años.

Según la Policía, el ataque sicarial se registró cuando las víctimas se encontraban en vía publica y hasta el lugar arribaron dos hombres a bordo de un motocarro. Uno de ellos, disparó sin mediar palabras.

La Policía indicó que la persona asesinada registraba seis anotaciones judiciales, entre ellos, concierto para delinquir, fuga de prensas, constreñimiento ilegal.

Mientras tanto, uno de los heridos registra una anotación judicial por inasistencia alimentaria.