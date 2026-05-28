MOE alerta riesgo extremo electoral en Barranquilla para elecciones presidenciales

La MOE presentó el mapa de riesgo para las elecciones al Congreso / Caracol Radio ( Colprensa )

La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alertas frente al panorama de seguridad electoral en el Atlántico de cara a las elecciones presidenciales de este domingo.

En conversación con Caracol Radio, Javier Rosado, vocero de la organización, explicó que Barranquilla aparece catalogada en riesgo extremo dentro del más reciente mapa nacional de riesgo electoral elaborado por la entidad.

De acuerdo con la MOE, el informe fue actualizado con corte al 30 de abril y tuvo en cuenta distintos factores de riesgo y alertas registradas en el país. En total, 28 ciudades capitales fueron clasificadas con algún nivel de riesgo electoral, mientras que Barranquilla ocupa el décimo lugar a nivel nacional en gravedad de las alertas.

La organización también advirtió sobre posibles interferencias de grupos armados ilegales durante la jornada electoral. Entre las amenazas identificadas aparecen estructuras del ELN, grupos armados organizados y otros actores no identificados que, según la MOE, aún no han podido ser plenamente clasificados por las autoridades.

“Dentro del mismo mapa de riesgo, actualizado con corte al 30 de abril, existen alertas por potenciales incidencias del ELN, de grupos armados organizados y también de actores no identificados. Esto hace referencia a estructuras o actores armados que todavía no han podido ser clasificados dentro de los grupos reconocidos por las autoridades”, explicó Rosado en entrevista con Caracol Radio.

Otro de los municipios bajo seguimiento especial es Soledad, que ya había sido catalogado anteriormente con riesgo alto durante las elecciones al Congreso. Aunque para las presidenciales no se reportan cambios significativos en la clasificación, la MOE aseguró que mantiene vigilancia permanente sobre cualquier posible irregularidad que pueda presentarse tanto en ese municipio como en el resto del departamento.