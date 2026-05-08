Alerta en el Caribe: Fuertes vientos y oleaje extremo afectarán la región este fin de semana

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección General Marítima (DIMAR) informó que la interacción entre sistemas de alta presión sobre el Atlántico Norte y la península de Florida con la baja presión del Darién provocará un aumento de los vientos y del oleaje en la región.

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Las comunidades de Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta y el Archipiélago de San Andrés y Providencia deben prepararse para estas condiciones durante los próximos días.

Pronóstico oficial

Entre el viernes 8 y el martes 12 de mayo, se esperan vientos sostenidos de hasta 55 km/h en el centro y norte del litoral Caribe, con ráfagas superiores en algunos sectores. El oleaje significativo podría alcanzar alturas entre 2.6 y 3.8 metros, afectando la navegación y actividades marítimas.

Recomendaciones de las autoridades

El Teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del centro de investigaciones de la DIMAR, señaló:

“La Dirección General Marítima, a través del CIUH Caribe, informa que entre el viernes 8 y el martes 12 de mayo se prevén condiciones adversas en el mar Caribe. Se espera un aumento de los vientos, con velocidades de hasta 55 km/h, y un oleaje que podría alcanzar los 4 metros, lo que representa un riesgo especial para embarcaciones pequeñas y artesanales. Es importante destacar que estas condiciones no están relacionadas con las ondas tropicales que se desarrollan en el Atlántico Central”, explicó Fernández.

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La Autoridad Marítima Colombiana hace un llamado a extremar precauciones durante actividades marítimas, náuticas y recreativas, siguiendo las directrices locales y consultando los reportes oficiales en la página de DIMAR.