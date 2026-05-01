Bayern Múnich, con Luis Díaz, quiere seguir pulverizando récord de goles: ¿Con quién y cuándo juega?

Bayern Múnich se consagró campeón de la Bundesliga a falta de cuatro fechas de concluir la temporada liguera. El equipo Bávaro, con Luis Díaz como una de sus principales figuras, busca ahora seguir extendiendo su récord en el fútbol alemán.

Por la fecha 32 del campeonato, el equipo de Vincent Kompany estará recibiendo al Heindenheim en el Allianz Arena, un juego en el que se esperan varias novedades en el once titular, teniendo en cuenta que el miércoles estarán disputando la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones ante el PSG.

El encuentro se llevará a cabo este sábado a partir de las 8:30AM y su minuto a minuto podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

Bayern Múnich quiere ampliar su récord goleador

El Bayern ya superó la barrera de los 100 goles marcados en la presente temporada de la Bundesliga, actualmente registra 113 tantos a favor y 32 en contra, para una diferencia positiva de +81. El club, que además suma 82 puntos, busca seguir ampliando estos números.

¿Luis Díaz tendrá minutos?

Luis Díaz es uno de los jugadores del plantel del Bayern Múnich que más minutos ha disputado en la presente temporada. El pasado fin de semana, en la previa del duelo ante el París Saint-Germain en Francia, Lucho fue uno de los pocos titulares que estuvo desde el pitazo inicial ante el Mainz (3-4), por lo cual se especula que este sábado vuelva a sumar minutos, así no sea como titular.

Lucho registra 46 partidos disputados en todas las competencias durante toda la presente temporada, con un saldo de 26 goles marcados y 17 asistencias.