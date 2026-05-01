Dos gigantes de la Premier League y un equipo de Arabia, interesados en Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez continúa siendo uno de los jugadores más apetecidos de cara al próximo mercado de pases, tras brillar en su primera temporada con el Sporting, superando la barrera de las 30 anotaciones en 49 compromisos.

En total, entre todas las competencias, Suárez registra 34 goles marcados, 25 en Primeira Liga, 5 en Liga de Campeones, 3 en la Copa de Portugal y 1 en la Allianz Cup.

El espectacular registro del delantero samario de 28 años ha llamado la atención de varios clubes de Europa y del mundo. Según se informa desde España, hay tres equipos en especial con interés de ficharlo.

Dos gigantes de la Premier League le siguen los pasos

Según informó Diario de Almería, medio español, Arsenal y Liverpool de Inglaterra pretenden a Luis Suárez. Semanas atrás, desde Inglaterra, ya se había hablado sobre el interés del club de Anfield en fichar al jugador de la Selección Colombia.

El otro equipo que seguiría de cerca al atacante es el Al Hilal de Arabia Saudita. La información se maneja muy de cerca desde Almería, teniendo en cuenta que este fue su último club antes de irse a Portugal, siendo vendido por una cifra cercana a los 22.1 millones de Euros y conservando, el club español, el 10% de su pase.

¿Cuánto cuesta Luis Javier Suárez?

Según el mismo medio y tal y como ya lo habían comentado otros portales, el Sporting tiene una cláusula de rescisión por Luis Javier Suárez de 80 millones de Euros.