El Pibe Valderrama se rinde ante Luis Díaz: “Ya me superó, crack”

Luis Díaz continúa viviendo una temporada soñada con el Bayern Múnich. El guajiro ha sido fundamental en el club alemán, que, hasta el momento, ha ganado todo lo que ha competido.

Pese a haber caído 5-4 en el compromiso de ida, el equipo Bávaro cuenta con grandes chances de clasificar a la final de la Liga de Campeones. El próximo miércoles definirá la serie en el Allianz Arena ante el PSG.

En el encuentro de ida disputado en El Parque de Los Príncipes, Lucho se encargó de dejar la serie abierta con un golazo en la etapa complementaria, una anotación que le ha dado la vuelta al mundo, dada la gran muestra de categoría y técnica del colombiano en el momento de definir.

El Pibe Valderrama se rindió ante Lucho

En diálogo con Win Sports, Carlos El Pibe Valderrama no ocultó su devoción a Luis Díaz, de quien destacó su humildad, además de su talento, reconociendo que, deportivamente, ya superó lo hecho por él.

“Ya me superó, lo felicito, crack”, respondió El Pibe al ser interrogado por qué le faltaba a Lucho para superarlo actualmente. Y añadió, que lo que más le gusta del guajiro es que “No cambió, siguió siendo el mismo”.

Sin embargo, a pesar de los elogios, Valderrama aseguró que la clave para que la Selección Colombia haga un buen Mundial estará en consolidar un equipo y no en girar en torno a un solo jugador.

“No es así, por eso es el problema que tenemos nosotros. Equipo, trabajemos equipo, hagamos una Selección en equipo, no uno solo. Hagamos un equipo, por primera vez que tenemos chance. Esta Selección, si trabaja en equipo, loga lo que nosotros queremos, en equipo, no uno solo ni dos jugadores, en equipo, trabajemos en equipo. Apoyemos a esta Selección que esta Selección es buena”, aseveró.

Respaldo a la Selección

Una vez más, el Pibe expresó su respaldo a la Selección Colombia y al proceso que viene adelantando el argentino Néstor Lorenzo. “Yo con esta Selección voy hasta el final, no sé qué ha hecho esta Selección, pero me enamoré de esta Selección”, mencionó.

Y añadió: “Sí, me gusta y no de ahora, si no desde que empezó el proceso. Nosotros no tenemos memoria, quieren sacar al técnico antes del Mundial, ¿Por qué razón quieren sacar a un técnico que nos clasificó a un Mundial, que jugó una final de Copa América, por qué lo quieren sacar?, nosotros no tenemos memoria. Cuando llegó Néstor Lorenzo qué Selección había, no clasificamos al Mundial. Ahora lo quieren sacar, no tenemos memoria, mandan huevo".