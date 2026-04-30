Luis Díaz pudo fichar por otro club Europeo: pero el fichaje que se cayó tres veces

La historia de Luis Díaz con el FC Barcelona es una de esas oportunidades que se escaparon varias veces y que hoy generan todo tipo de preguntas. El extremo colombiano, hoy consolidado en la élite europea, estuvo en el radar azulgrana en distintos momentos de su carrera, pero nunca se concretó su llegada por una mezcla de dudas deportivas y limitaciones económicas.

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El primer acercamiento se dio cuando Díaz brillaba en el FC Porto. Desde el área de scouting del Barcelona reconocían su talento: velocidad, desborde y capacidad goleadora. Sin embargo, informes internos señalaban una supuesta irregularidad en su rendimiento, lo que terminó frenando la operación en ese momento. Esa decisión marcaría el rumbo del colombiano, quien poco después dio el salto al Liverpool FC, donde terminó de explotar a nivel internacional.

Años más tarde, ya con Xavi Hernández en el banquillo y tras conquistar LaLiga, el nombre de Díaz volvió a aparecer en las oficinas del club catalán. Su perfil encajaba en la idea de juego, pero la operación nunca avanzó con fuerza. La situación financiera del Barcelona seguía siendo un obstáculo constante, impidiendo competir con clubes que sí podían asumir grandes cifras.

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El intento más serio, y quizá el más desconocido, ocurrió en el verano de 2023. Mientras públicamente se hablaba de posibles fichajes como Neymar o João Félix, en silencio el club valoraba al colombiano como una opción prioritaria. Sin embargo, el alto costo de su traspaso y las exigencias del Liverpool terminaron por cerrar la puerta. El Barça no estaba en condiciones de asumir una operación de ese calibre sin comprometer aún más su delicado equilibrio financiero.

Paradójicamente, en ese mismo periodo el club sí realizó una fuerte inversión por Vitor Roque, una decisión que generó debate entre aficionados y analistas, especialmente al comparar perfiles y necesidades del equipo.

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Con el tiempo, Díaz siguió su camino en el fútbol europeo, incluso protagonizando otro gran movimiento de mercado hacia el Bayern Munich. Mientras tanto, en Barcelona queda la sensación de una historia inconclusa: un jugador que encajaba en el proyecto, que interesó en múltiples ocasiones, pero que nunca pudo vestir la camiseta azulgrana.

Hoy, más que un simple rumor del pasado, el caso de Luis Díaz refleja las dificultades recientes del Barcelona para competir en el mercado y cómo decisiones puntuales pueden cambiar el rumbo tanto de un jugador como de un club.