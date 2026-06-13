¿Neymar jugará contra Marruecos este 13 de junio? Hora Colombia del debut de Brasil en Mundial 2026

Desde el pasado 11 de junio ya rodó la pelota y arrancó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Equipos como México, Corea del Sur y Estados Unidos ya sumaron tres puntos, pero lo mejor está por comenzar.

Y es que las estrellas que estarán presentes en este Mundial aun no han tenido acción, casos como los de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland se harán esperar para verlos en competición.

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Sin embargo hay otro futbolista a quien todo el mundo le puso el ojo para este certamen, se trata del brasilero Neymar Jr, por lo que en Caracol Radio le contamos si Neymar debutará este primer partido de Brasil en el mundial.

¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial 2026?

Pues bien, la Selección de Brasil dirigida por el reconocido entrenador italiano Carlo Ancelotti, debutará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este sábado, 13 de junio, jugando contra la Selección de Marruecos.

Cabe recordar que el combinado marroquí ha sabido ya ser protagonista en un mundial, pues por ejemplo, en Qatar 2022 llegaron hasta las semifinales por primera vez en su historia, cayendo eliminados frente a Franca, que quedó subcampeona.

¿A qué hora debuta Brasil en el Mundial 2026?

La ‘Canarinha’ debutará a las 5:00 de la tarde, hora Colombia, y jugará en el estadio MetLife, de Nueva York, escenario que, entre otras cosas, albergará la final de la competencia.

¿Neymar jugará contra Marruecos en el debut de Brasil en el Mundial 2026?

Pues la realidad es que el astro brasileño y portador de la mítica 10 ‘Verdeamarela’, Neymar Jr, no jugará en el debut de Brasil en el Mundial 2026 contra Marruecos debido a una lesión.

Así lo confirmó en su momento el mismo Ancelotti que en rueda de prensa este 12 de junio, aplazó la reincorporación de Neymar a los entrenamientos y dijo, ahora, que espera que vuelva a ejercitarse con el grupo “la próxima semana” una vez superada su lesión en el gemelo.

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“Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible”, aseguró el técnico italiano.

Cabe recordar que el pasado 5 de junio, antes del último amistoso preparatorio contra Egipto, Ancelotti mencionó que confiaba en ver al atacante del Santos sobre la cancha esta misma semana, pero tras sus declaraciones dejó entre ver que no fue posible.

Y es que el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) no ha aparecido en ninguna de las sesiones de entrenamiento de esta semana y ha seguido ejercitándose en el gimnasio con vistas a superar una lesión de grado II en el gemelo derecho, que sufrió el pasado 17 de mayo.

Así las cosas, y descartado entonces para el encuentro contra Marruecos, ahora se espera que ‘Ney’ esté disponible para el segundo partido de Brasil en el Grupo C contra Haití, en Filadelfia, el próximo 19 de junio.

¿Cómo ver EN VIVO en Colombia el debut de Brasil en Mundial 2026?

Para ver el debut de Brasil en el Mundial 2026, lo puede hacer por medio de DGO, o seguir la transmisión del partido en el ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio.

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