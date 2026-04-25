🔴EN VIVO Bayern vs. Mainz: buscan cerrar con récord la Bundesliga

El Bayern Múnich vuelve a escena en la Bundesliga con la tranquilidad de haber asegurado el título, pero con un objetivo adicional en mente: acercarse al histórico récord de puntos del club. El equipo dirigido por Vincent Kompany llega motivado tras su reciente clasificación a la final de la DFB-Pokal y mantiene vivas sus aspiraciones de una temporada inolvidable, incluso con la mirada puesta en su próximo desafío europeo ante el PSG.

En frente estará un Mainz 05 que ya sin compromisos internacionales busca cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Instalado en la zona media de la tabla, el conjunto local ha mostrado cierta regularidad en las últimas semanas, con apenas una derrota en sus ocho presentaciones más recientes. Sin embargo, su deuda sigue siendo el rendimiento en casa, donde no ha logrado hacerse fuerte a lo largo de la temporada.

El duelo promete contrastes: un Bayern dominante que quiere seguir haciendo historia y un Mainz que, sin presión, intentará competir con orden y aprovechar cualquier desconcentración del campeón. Más allá de la diferencia en la tabla, los locales llegan con argumentos recientes para incomodar a un gigante que no quiere bajar el ritmo en el tramo final del campeonato.

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