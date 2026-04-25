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25 abr 2026 Actualizado 12:47

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🔴EN VIVO Bayern vs. Mainz: buscan cerrar con récord la Bundesliga

El campeón alemán recibe a un Mainz irregular como local, pero en buen momento.

Leverkusen, Germany - April 22: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrate after winning the DFB Cup semifinal match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern München at BayArena on April 22, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by Oliver Kaelke/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Leverkusen, Germany - April 22: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrate after winning the DFB Cup semifinal match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern München at BayArena on April 22, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by Oliver Kaelke/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

Leverkusen, Germany - April 22: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrate after winning the DFB Cup semifinal match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern München at BayArena on April 22, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by Oliver Kaelke/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

El Bayern Múnich vuelve a escena en la Bundesliga con la tranquilidad de haber asegurado el título, pero con un objetivo adicional en mente: acercarse al histórico récord de puntos del club. El equipo dirigido por Vincent Kompany llega motivado tras su reciente clasificación a la final de la DFB-Pokal y mantiene vivas sus aspiraciones de una temporada inolvidable, incluso con la mirada puesta en su próximo desafío europeo ante el PSG.

En frente estará un Mainz 05 que ya sin compromisos internacionales busca cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Instalado en la zona media de la tabla, el conjunto local ha mostrado cierta regularidad en las últimas semanas, con apenas una derrota en sus ocho presentaciones más recientes. Sin embargo, su deuda sigue siendo el rendimiento en casa, donde no ha logrado hacerse fuerte a lo largo de la temporada.

El duelo promete contrastes: un Bayern dominante que quiere seguir haciendo historia y un Mainz que, sin presión, intentará competir con orden y aprovechar cualquier desconcentración del campeón. Más allá de la diferencia en la tabla, los locales llegan con argumentos recientes para incomodar a un gigante que no quiere bajar el ritmo en el tramo final del campeonato.

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