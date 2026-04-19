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19 abr 2026 Actualizado 18:10

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Premier League

Tabla de posiciones de la Bundesliga: Bayern Múnich y Luis Díaz son campeones anticipados

El equipo de Vincent Kompany se hizo inalcanzable para el Borussia Dortmund a falta de cuatro fechas.

Luis Díaz celebra el gol de Alphonso Davies ante el Stuttgart. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz celebra el gol de Alphonso Davies ante el Stuttgart. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

Luis Díaz celebra el gol de Alphonso Davies ante el Stuttgart. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

El Bayern Múnich se coronó campeón anticipado de la Bundesliga, luego de derrotar 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena, en juego por la fecha 30 de la Bundesliga.

Al club Bávaro le bastaba un empate para coronarse campeón a falta de cuatro jornadas; sin embargo, y a pesar de comenzar perdiendo, los locales sacaron el partido adelante con superioridad.

La visita se adelantó a los 21 minutos por medio de Chris Führich. Como ya es costumbre, el cuadro de Vincent Kompany tuvo su demoledora reacción tras irse debajo en el marcador.

Raphaël Guerreiro igualó las acciones al minuto 31, luego de una asistencia de Jamal Musiala para solo tener que empujar la pelota al fondo de la red. Luis Díaz, apareció en las dos anotaciones siguientes con un doblete de asistencias, a los 33 con pase a Nicolas Jackson y a los 37 a Alphonso Davies.

Luis Díaz recibió descanso de parte de Kompany para el inicio de la etapa complementaria, siendo reemplazado por el francés Michael Olise.

El cuarto gol del Bayern lo consiguió el inglés Harry Kane a los 52 minutos; mientras que Chema Andrés descontó con un golazo desde el borde del área al minuto 88 del partido.

Este resultado deja al Bayern con 15 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, quedando únicamente 12 por delante y haciéndose inalcanzable. Los Bávaron suman 79 unidades; mientras que el Dortmund se encuentra con 64 en la segunda casilla.

Resultados de la fecha

  • St. Pauli 1-1 Colonia
  • Bayer Leverkusen 1-2 Augsburgo
  • Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund
  • Werder Bremen 3-1 Hamburgo
  • Unión Berlín 1-2 Wolfsburgo
  • Frankfurt 1-3 Leipzig
  • Friburgo 2-1 Heidenheim
  • Bayern Múnich 4-1 Stuttgart

Tabla de posiciones

1) Bayern Múnich: 79 Puntos

2) Borussia Dortmund: 64

3) Leipzig: 59

4) Stuttgart: 56

5) Hoffenheim: 54

6) Bayer Leverkusen: 52

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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