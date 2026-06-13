Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el partidazo del Grupo F? / Getty Images

El Grupo F del Mundial 2026 tiene como gran favorito a los Países Bajos, selección que podría sorprender por la calidad de futbolistas que tiene y el proceso que viene adelantando de la mano de Ronald Koeman.

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El combinado neerlandés llega en un momento de duda en lo deportivo. Aunque se clasificó como líder del Grupo G de las eliminatorias europeas con 20 puntos de 24 posibles, en sus duelos preparativos cayó 0-1 con Argelia y derrotó con sufrimiento a Uzbekistán por 2-1.

Al frente se encuentra Japón, potencia de la Confederación Asiática y digno competidor en los últimos campeonatos mundiales. Claro está que su preparación se ha enfocado en los trabajos grupales y no tanto de los amistosos. El último data del 31 de mayo ante Islandia y terminó siendo victoria por 1-0.

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Será la segunda vez en la que neerlandeses y japoneses se enfrenten en una Copa del Mundo. La primera de ellas ocurrió en en la fase de grupos de Sudáfrica 2010 y terminó con triunfo europeo por la mínima diferencia (1-0), gracias a Wesley Sneijder.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Países Bajos vs Japón en el Grupo F?

El partido de la primera fecha del Grupo F entre Países Bajos y Japón está programado para el domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, a partir de las 3 de la tarde (hora colombiana).

Recuerde que la transmisión de este partido la podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como a través del minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

Esta primera jornada del Grupo F se complementará a segunda hora con el encuentro Suecia vs Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey.

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