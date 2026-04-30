Luis Díaz, en el XI ideal de las semifinales ida de la Champions League

Luis Díaz hizo parte de lo que para muchos fue uno de los mejores partidos del siglo XXI. Pero no solo estuvo presente, el colombiano se destacó por su juego y el gol con el que el Bayern Múnich puso la serie 5-4 ante París Saint-Germain, y que le permitirá estar más cerca de una remontada en Alemania.

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La anotación del guajiro le ha dado la vuelta al mundo por la calidad técnica del control, la destreza para engañar a Marquinhos y al arquero Sofanov y la precisión para colocar el balón en el lugar adecuado del arco en el Parque de los Príncipes.

Pero más allá de su anotación, fue la incidencia que tuvo en el encuentro para el Bayern. Fabricó el penal de la primera anotación de Harry Kane y la falta con una gran conducción, que luego derivó en el 5-3 parcial para el conjunto alemán. El gol fue la cereza del pastel.

Lucho, en el XI ideal de la semifinal ida de Champions

En redes sociales se fabricó el debate sobre si Luis Díaz había sido el mejor jugador del partido, situación que tuvo opiniones divididas, pues Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Demebélé hicieron doblete para el PSG, mientras que Harry Kane marcó gol y asistencia.

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Lo cierto fue que la organización de la Champions League tuvo una difícil elección para dar a conocer el XI ideal de las semifinales ida. En la formación aparecen tres defensores centrales, cuatro volantes (dos de ellos que juegan como extremos naturales) y tres delanteros. La gran sorpresa es que aparece Antoine Griezmann y no Harry Kane, causando polémica en las redes sociales.

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La mejor temporada de un colombiano en Champions

Lucho llegó a 7 anotaciones en la actual temporada de Champions y 3 asistencias, para un total de 10 contribuciones, siendo esta la mejor cifra de aportes de un colombiano en la competición. Además, ha aparecido en los momentos clave, pues le marcó doblete al PSG en la fase inicial, le hizo dos goles al Real Madrid en cuartos y ahora repitió contra el cuadro francés en semifinales.

Como si fuera poco, ya es el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League con 17 anotaciones. Jackson Martínez quedó segundo con 13 y tercer Falcao con 12.