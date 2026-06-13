Australia y Turquía disputarán el segundo partido en el Grupo D del Mundial 2026

La actividad del Grupo D del Mundial 2026 continuará esta noche con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, compromiso programado para las 11:00 p.m. (hora de Colombia) en el BC Place de Vancouver. Ambos seleccionados debutarán en el torneo con la necesidad de sumar puntos en una zona que ya tuvo la contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay.

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El historial favorece ampliamente a los turcos, quienes ganaron los dos amistosos disputados entre ambas selecciones en 2004. Además, Turquía mantiene un registro perfecto frente a rivales asiáticos en Copas del Mundo, mientras que Australia intentará mejorar una estadística que refleja las dificultades que ha tenido ante selecciones europeas en el certamen mundialista.

Los dirigidos por Tony Popovic llegan con la ilusión de repetir actuaciones destacadas como la clasificación a los octavos de final conseguida en Catar 2022. Sin embargo, las cifras recientes muestran que el equipo oceánico ha tenido problemas en ataque, marcando como máximo un gol en siete de sus últimos ocho compromisos y quedándose sin anotar en cuatro de sus cinco derrotas más recientes.

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Por su parte, Turquía afronta el encuentro con una generación joven que ha despertado grandes expectativas. Futbolistas como Arda Güler, Orkun Kökçü y Hakan Çalhanoğlu lideran un plantel que vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 2002. Además, los dirigidos por Vincenzo Montella han destacado por su solidez defensiva, manteniendo su arco en cero en cuatro de sus últimas cinco victorias.

En cuanto a las novedades médicas, Australia mantiene la atención sobre Mohamed Touré, quien no entrenó con normalidad durante la semana, aunque el cuerpo técnico se mostró optimista respecto a su estado físico. Del lado turco, Kenan Yıldız y Ferdi Kadıoğlu son duda tras perderse el amistoso más reciente frente a Venezuela.

Posibles alineaciones

Australia:

Mathew Ryan; Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati ; Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos; Nestory Irankunda , Ajdin Hrustic; Mohamed Touré.

Turquía:

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek; Arda Güler , Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ; Can Uzun.

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El encuentro podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo, especialmente tras el triunfo estadounidense en la primera jornada. Una victoria permitiría dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final, mientras que una derrota obligaría a remar contracorriente en las próximas fechas.