Alemania se estrena en el Mundia 2026: fecha, hora y rival para su debut en Houston. (Photo by Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

El Mundial 2026 sigue su curso con el Grupo E, zona que tiene como gan protagonista a la Selección de Alemania. El cuadro europeo es uno de los favoritos a llevarse el título, teniendo en cuenta que de lograrlo igualaría a Brasil como el más veces ganador del certamen con cinco trofeos.

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Es por lo anterior, que los teutones llegan con una gran responsabilidad encima. Más aún teniendo en cuenta que desde 2014, su última consagración, el balance deportivo ha sido vergonzoso: dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos (Rusia 2018 y Qatar 2022).

Claro está que la ilusión para la edición de este año es total, teniendo en cuenta que se clasificaron como líderes del Grupo A con 15 puntos de 18 posibles y ganó sus últimos dos encuentros de preparación (4-0 ante Finlandia, 2-1 frente a Estados Unidos).

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A lo anterior se suma la relativa benevolencia que tuvo el sorteo mundialista para sus intereses: Ecuador, Costa de Marfil y Curazao serán sus rivales en el Grupo E. La obligación de liderar es absoluta.

Fecha, hora y rival de Alemania en su debut durante el Mundial 2026

La Selección de Alemania tendrá como primer rival a la debutante Curazao, encuentro programado para el domingo 14 de junio en el Estadio NRG de Houston a partir de las 12 del mediodía (hora colombiana).

Recuerde que la transmisión de este partido la podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como a través del minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

Esta primera jornada del Grupo E se complementará a segunda hora con el encuentro Costa de Marfil vs Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia,

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