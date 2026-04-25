Bloqueada la vía Pacho-La Palma en Cundinamarca por deslizamiento de tierra

Cundinamarca

En las últimas horas, se reportó un deslizamiento de tierra en la vereda Cucharal que bloquea la vía entre los municipios de Pacho-La Palma, debido a las fuertes lluvias.

La vía se encuentra taponada por la gran cantidad de lodo, tierra y agua que hace imposible el paso.

Unidades de Bomberos están en el punto atendiendo la emergencia con maquinaria amarilla.

Se acerca la llegada del Fenómeno del Niño que implican lluvias extremas y fuertes vientos, por lo que Cundinamarca se prepara para esta temporada ya que es usualmente uno de los departamentos más golpeados.

En las últimas horas se ha reportado crecientes súbitas en el nivel del río Villeta , a la altura del municipio de Villeta, así como también el nivel del río Negro, a la altura del municipio de Guaduas.