Comienza la restauración de la variante Cota-Chía: una de las vías más congestionadas

Un nuevo dolor de cabeza comienza para los usuarios de la variante Cota-Chía porque comienzan obras para su restauración.

La creciente congestión vehicular que afecta la movilidad entre Bogotá y los municipios de la región Sabana Centro es latente para todos los habitantes y viajeros.

Esta variante Cota-Chía se encuentra con grietas, huecos y desniveles que generan alto tráfico vehicular, sobre todo para los vehículos de transporte de carga, que son los que más circulan por esta vía.

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Es por eso que la Gobernación de Cundinamarca anunció el inicio de las obras en este corredor departamental de 4,7 kilómetros y que es uno de los más congestionados del departamento.

“Estamos ya invirtiendo 22 mil millones de pesos en este mejoramiento que incluye: actividades de fresado, reemplazo de carpeta asfáltica, reemplazo de estructura de pavimento, reemplazo y construcción de alcantarillas, de cunetas, filtros y también incluirá la señalización vial”, detalló el gobernador, Jorge Emilio Rey.

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Plan de manejo de tránsito

El proyecto fue adjudicado el pasado 30 de diciembre de 2025 y ya inició su ejecución. Hoy las personas pueden ver presencia de maquinaria y personal en campo.

Se estima un plazo de siete meses para terminar el mejoramiento de la vía.

Para mitigar el impacto durante las obras, se implementó un Plan de Manejo de Tráfico con señalización temporal, controladores viales, pasos alternos a un carril y apoyo con iluminación en la zona.