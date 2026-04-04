Nuevo accidente en Cundinamarca: camión se volcó en la vía La Vega-Villeta y se robaron la mercancía

Un nuevo accidente de tránsito se registró en vías de Cundinamarca este sábado, 4 de abril, en medio del plan retorno. Un camión, que venía desde Cartagena, se volcó en la vía La Vega-Villeta. Hasta este momento no hay reporte sobre personas que hayan resultado heridas producto de este siniestro.

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Sin embargo, según se ha podido conocer, algunas personas aprovecharon que el camión se volcó para robar la mercancía. Una persona habría resultado capturada en medio de estos hechos. El accidente ocurrió exactamente en el sector conocido como Tobia.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el conductor del camión tuvo un problema de salud. “El conductor manifestó que tenía una dolencia, lo que generó que perdiera el control y tuviera este volcamiento”, explicó el mandatario.

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Asimismo, el gobernador confirmó que algunas personas robaron la mercancía que el conductor transportaba. “Transportaba kits de cocina. Algunas personas que pasaban cerca, peatones, tomaron algunos de estos elementos y estas personas ya están siendo procesadas por hurto”, agregó Rey.