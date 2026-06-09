Inauguración Mundial 2026: A qué hora es, artistas que se presentan, equipos que juegan y más

Del 11 de junio al 19 de julio del 2026, en México, Canadá y Estados Unidos se llevará a cabo la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contará con la participación de 48 selecciones nacionales, que, a través de 104 partidos en 16 ciudades del continente norteamericano, buscarán conquistar el tan anhelado trofeo mundialista.

Para esta versión, la FIFA, a través de su página web, indicó que “México dará inicio al mayor espectáculo del mundo con una ceremonia inaugural sin precedentes”, la cual contará con algunas de las voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial.

¿A qué hora es la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Durante el transcurso del Mundial de futbol organizado por la FIFA, el torneo contará con tres ceremonias de apertura. La cual tendrá a México como anfitriona de dichos espectáculos, seguidos por Canadá y Estados Unidos.

Para el primer show, la organización encargada de la logística confirmó que la ceremonia de inauguración iniciará 90 minutos antes del pitido inicial del primer partido del torneo. Es decir que si el primer encuentro comienza a las 2 de la tarde, hora Colombia, la inauguración estará iniciando a las 12:00 de la tarde.

Artistas que se presentan en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La FIFA, para la 23.ª edición del torneo más relevante a nivel de selecciones en el mundo, aseguró la presencia de algunas de las voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial, entre las cuales se encuentra Shakira, quien estará tocando en vivo la canción oficial del mundial “Dai, Dai” junto a Burna Boy. Otros cantantes que también estarán presentes son:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles

Azules Maná

Tyla

Primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

México, como una de las anfitrionas, tendrá la oportunidad de abrir el mundial buscando su primera victoria frente a la selección de Sudáfrica, que, en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia) el jueves 11 de junio, se enfrentarán en busca de obtener los primeros tres puntos del torneo.

A las 9:00 de la noche del mismo 11 de junio, Corea del Sur, de la mano de su jugador estrella, Heung-min Son, buscará imponerse a la selección de la República Checa, que, después de 20 años de ausencia del máximo torneo de selecciones, buscará ser la sorpresa del grupo A venciendo a la selección asiática en el Estadio Akron, el cual es la casa del Club Deportivo Guadalajara.

Calendario de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La tricolor, en su 7.ª participación mundialista, de la mano de jugadores como Luis Díaz, estrella en el Bayern Múnich de Alemania; Luis Javier Suárez, goleador del Sporting Portugal; James Rodríguez, exjugador del Minnesota United de la MLS; y Davinson Sánchez, defensa central del Galatasaray de Turquía, buscará llegar a instancias finales del torneo organizado por la FIFA.

La selección Colombia primero tendrá que enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos que los cafeteros disputarán en México y Estados Unidos.

Colombia vs. Uzbekistán : Miércoles 17 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Azteca).

: Miércoles 17 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Azteca). Colombia vs. República Democrática del Congo : Martes 23 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Akron).

: Martes 23 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Akron). Colombia vs. Portugal: Sábado 27 de junio - 6:30 de la tarde (Estadio Hard Rock).

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