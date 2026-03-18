Graves emergencias en Cundinamarca por las fuertes lluvias: ¿en qué municipios hay afectaciones?

Durante las últimas horas, ha llovido con fuerza en varios municipios de Cundinamarca. Debido a las precipitaciones, se han reportado emergencias en distintos puntos del departamento, las cuales han generado afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, son más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, principalmente por desbordamientos y movimientos en masa. Entre los casos más críticos se encuentran los municipios de Pacho, San Francisco y Facatativá.

Emergencia en Pacho

En Pacho, se registró el desbordamiento del Río Negro, que ha generado pérdida de banca sobre la vía departamental y afectaciones en las veredas Santa Inés y Pan de Azúcar, en los sectores Mata de Guadiana y Cucharal, además de un movimiento en masa que obligó la evacuación preventiva de una vivienda.

Emergencia en San Francisco

En San Francisco, se reportaron múltiples remociones en masa que han impactado la vía nacional que va de Bogotá hacia Villeta, específicamente en el Km 41+350; en ambos costados hace presencia de la concesión, con volquetes y minicargadores, para habilitar el paso.

Emergencia en Facatativá

En Facatativá, las inundaciones se dieron por el desbordamiento del Río Botello. Esta situación afecta sectores como Villa Miriam y Villa Olímpica. Además, Bomberos Cundinamarca informó que en el municipio se ha registrado afectaciones en aproximadamente 26 barrios.