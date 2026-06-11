Autoridades investigan caso de joven que fue robada y abusada cerca a estación de Transmilenio

Autobús en la estación de Transmilenio en Bogotá, Colombia. Imagen vía Getty Images / Arturo Rosenow

Bogotá D.C

Los hechos habrían ocurrido en la noche del pasado 8 de junio en la Carrera 30 con Calle 26, muy cerca a la estación de Transmilenio Concejo de Bogotá.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, la joven de 18 años denunció que fue abordada en esa zona y ”le realizaron tocamientos”.

Según relató la madre de la víctima a CityTV, dos hombres la interceptaron y uno de ellos la abordó cuando salía del trabajo, la amenazó y la obligó a entregarle sus pertenencias. No conforme con esto, el delincuente la habría tocado en sus partes intimas mientras le decía que no gritara ni pidiera ayuda.

Desde la Secretaría de la Mujer afirmaron que su equipo psicojurídico brinda acompañamiento a la joven y ofrecieron su representación jurídica para respaldarla en el proceso.

La familia pide justicia por este atroz hecho.

Desde el Concejo de Bogotá también expresaron su rechazo. La cabildante María Clara Name hizo un llamado urgente a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se capturen a los responsables.

“Queremos saber cuál es el avance de la investigación porque ya sabemos donde ocurren los delitos, donde hurtan, donde se vulneran. Aquí ¿qué pasó con las cámaras de seguridad o con la vigilancia de esta estación?”, señaló Name.

De acuerdo con la concejal, diariamente 9 mujeres son víctimas de delitos sexuales en Bogotá.