DIAN incauta maquinaria amarilla y celulares ilegales por más de $11.000 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reveló un comunicado en donde afirma que realizó un nuevo golpe al contrabando en el país tras incautar mercancía avaluada en más de $11.000 millones, entre maquinaria amarilla en Cartagena y dispositivos electrónicos en Bogotá.

El resultado más alto se registró en Cartagena, donde fueron retenidos dos vehículos usados tipo camión grúa cuyo valor comercial conjunto supera los $9.600 millones. Según la entidad, estos equipos no cumplían con los requisitos legales exigidos para su ingreso y permanencia en Colombia.

El primer caso ocurrió en un puesto de control en la vía Mamonal - Pasacaballos en Cartagena. Allí, las autoridades detectaron un camión con carrocería telescópica, es decir, un tipo de estructura que tiene un mecanismo hidráulico para facilitar la carga en vehículos de carga. En este caso, el móvil presentaba inconsistencias en sus documentos y posibles irregularidades frente al régimen aduanero. Su valor comercial fue estimado en más de $4.700 millones.

Días después, en el sector del antiguo peaje de Gambote en el municipio de Arjona, Bolívar, fue interceptado un segundo camión grúa que tampoco pudo acreditar su importación legal por falta de los requisitos exigidos por la normativa aduanera. El vehículo tiene un avalúo comercial cercano a los $4.900 millones, lo que lo convierte en uno de los decomisos más relevantes en este tipo de maquinaria en lo que va del año.

A estos operativos se suman otros dos procedimientos adelantados en 2026 por la Policía Fiscal y Aduanera, relacionados también con maquinaria pesada, que si se unen superan los $3.200 millones en total.

Asimismo, en Bogotá, la DIAN interceptó un cargamento con 2.300 unidades de tecnología en el Aeropuerto Internacional El Dorado, entre los objetos, se encontraron celulares, tabletas y discos duros que estaban siendo transportados bajo modalidad de carga, pero sin los documentos exigidos por la normativa aduanera.

El valor de esta mercancía asciende a una cifra de cerca de $1.900 millones. Al no poder demostrar su ingreso legal al país, los productos fueron retirados del mercado, evitando su comercialización irregular.

De acuerdo con la DIAN, estos operativos hacen parte de una estrategia sostenida de control previo y posterior, que busca frenar el ingreso de mercancía ilegal y cerrar espacios al contrabando en distintos puntos del país.

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“Los resultados de estos recientes operativos de fiscalización y control aduanero previo y posterior adelantados en jurisdicción de Cartagena y en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, son muestra de la contundencia y exhaustivo trabajo que adelanta a diario la DIAN para hacerle frente a este flagelo, cerrar todas puertas al ingreso de bienes que no cumplen con las disposiciones aduaneras y proteger la industria y producción nacional”, afirmó Sandra Liliana Cadavid, directora de gestión de Aduanas de la DIAN.