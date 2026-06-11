Localidad de Chapinero lanza agenda para celebrar la diversidad y el orgullo LGTBI

El mes de junio es conocido como el mes del orgullo LGTBI en el mundo. En Bogotá, se realizarán diferentes eventos para conmemorar estas fechas y celebrar la diversidad y el orgullo.

Desde la Alcaldía Local de Chapinero se presentó una agenda cultural llamada ‘Vive el Universo Diverso 2026’ que busca reafirmar el compromiso de la localidad con la inclusión, el reconocimiento de las diversidades y la garantía de derechos para todas las personas.

Además, a las 10 de la mañana de este jueves 11 de junio se izaron las banderas LGBTI y Trans en la sede de la Alcaldía Local como un acto simbólico que marca la apertura oficial del Mes del Orgullo y ratifica el compromiso institucional.

Chapinero como primer Distrito Diverso de América Latina

Desde 2023, Chapinero es reconocido como el primer Distrito Diverso de América Latina, un hito que ha consolidado a la localidad como referente en la promoción de espacios seguros, participativos y libres de discriminación para los sectores sociales LGBTI.

Bajo ese contexto, la estrategia ‘Vive el Universo Diverso’ busca fortalecer la apropiación ciudadana, la convivencia, la participación comunitaria y el reconocimiento de las múltiples expresiones de identidad que enriquecen el territorio.

“Chapinero es un territorio que reconoce, celebra y protege la diversidad. Con esta agenda queremos seguir construyendo espacios de encuentro, participación y visibilidad para las personas LGBTI, promoviendo el respeto, la inclusión y la convivencia desde distintos escenarios culturales, deportivos, pedagógicos y comunitarios”, señaló Catherine Chaves Hernández, alcaldesa local de Chapinero.

Programación

11 de junio: Izada de Banderas LGBTI y Trans. Es un Acto simbólico de reconocimiento institucional y apertura oficial del Mes del Orgullo. Lugar: Alcaldía Local de Chapinero. Hora: 10:00 a.m.

Izada de Banderas LGBTI y Trans. Es un Acto simbólico de reconocimiento institucional y apertura oficial del Mes del Orgullo. Lugar: Alcaldía Local de Chapinero. Hora: 10:00 a.m. 13 de junio: Bazar Pride – Tercera edición. Es un espacio familiar que celebra la diversidad y promueve la reactivación económica de emprendimientos de la comunidad LGBTI. Lugar: Theatron (Calle 58 #10-32). Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Entrada libre. Evento pet friendly y con acceso para niñas y niños.