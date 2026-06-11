Gobernación de Cundinamarca y concesionario chino aceleran plan de trabajo de Regiotram de Occidente. Foto cortesía: Gobernación de Cundinamarca

Desde Beijing en China, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el Regiotram de Occidente, que conectará la localidad de Fontibón en Bogotá con el municipio de Facatativá, entrará en operación antes de que se acabe el 2027.

Durante la visita las oficinas de la Casa Matriz de la empresa ‘China Civil Engineering Construction Corporation’, se definió junto con la Concesionaria Férrea de Occidente (CFRO) el plan de trabajo para acelerar las obras del Regiotram de Occidente.

Plan de trabajo definido

El plan contempla la apertura de cerca de diez nuevos frentes de trabajo, el inicio de intervenciones en zonas cercanas a Bienes de Interés Cultural que ya cuentan con autorización, la adquisición anticipada de componentes tecnológicos y el aumento gradual de personal en obra, que pasará de los actuales 1.200 trabajadores a cerca de 4.000.

“Agradecemos al Sr. Guang Jiaxin, vicepresidente de CCECC, y al Sr. Zhang Haiyan, gerente de CFRO, por la agenda desarrollada y por transmitir sus impresiones acerca del trabajo de exposición ferroviaria en nuestra región”, aseguró el gobernador Rey.

La Gobernación de Cundinamarca y Concesionaria Férrea de Occidente visitaron la planta de CRRC en Changchun, fabricante de los trenes que operarán en el corredor férreo.

Desde ahí, se confirmó que los primeros trenes serán enviados a Colombia durante el primer trimestre de 2027 para iniciar la etapa de pruebas conocida como Marcha Blanca, proceso que permitirá verificar los estándares de seguridad y funcionamiento antes del inicio de la operación comercial.

El compromiso que se adquirió con el fabricante es que 22 coches lleguen a Cundinamarca antes de finalizar el primer semestre de 2027.

Esa fábrica es una de las más grandes del mundo en producción de material rodante. Produce más de 4.000 tranvías y metros por año, así como más de 1.500 trenes de alta velocidad.