¿El deslizamiento en Ventaquemada que dejó sin agua a Tunja ya había sido advertido?

Según el alcalde de Ventaquemada ya se hizo el levantamiento topográfico para avanzar en la obra que permita recuperar el tránsito por esa vía.

Ventaquemada

En entrevista con Caracol Radio el alcalde de Ventaquemada, Óscar Camilo Montañéz, aseguró que la comunidad había advertido a la empresa Veolia Aguas de Tunja de daños en la tubería que dejaron durante cuatro días a unas 200.000 personas sin servicio de acueducto.

Una gigantesca remoción en masa en la Vereda San Jorge de Gacal arrasó la tubería por donde pasa el agua que viene de la represa de Teatinos hacía la ciudad de Tunja.

“Se decía por parte de Veolia que había sido por el exceso de lluvias en el sector, pero habitantes de este sector manifestaban que días anteriores el tubo tenía una fuga y ellos habían informado. Finalmente, lo que generó esta remoción de tierra fue el tubo que venía presentando algún tipo de fractura y estaba generando un escape”.

Recordó el alcalde de Ventaquemada que en esa zona ya se había presentado una emergencia.

“En este mismo lugar hace un poco más de 20 años se habían presentado una situación similar y había generado este tipo de dificulta en esta vía que comunica a dos veredas importantes en la parte alta del municipio de Ventaquemada”.

Si bien ya el servicio de agua se normalizó, qué pasa ahora con la vía que tiene incomunicadas a varias comunidades. Esto dijo el alcalde, Óscar Camilo Montañéz.

“Tuvimos una reunión con Veolia y la comunidad dándoles un parte de tranquilidad para que ellos estén un poco tranquilos. Se pactaron unos compromisos por parte de la empresa y en los próximos días nos puedan permitir un tipo de obra que va a permitir la habilitación de esta vía tan importante”.

Según el alcalde de Ventaquemada ya se hizo el levantamiento topográfico para avanzar en la obra que permita recuperar el tránsito por esa vía.

“El ingeniero Freddy en la reunión que se tuvo con la comunidad expresaba que ya se realizó el proceso de levantamiento topográfico con un dron, los profesionales están realizando esos estudios, los cuales nos darán a conocer en las próximas dos semanas para determinar cómo se realizarán las obras para rehabilitar esta vía también”.