Alerta por fraude en sectores donde opera el sistema de Zonas de Parqueo Pago

Recientemente las autoridades de La Terminal de Transporte han recibido reportes de presuntas actividades fraudulentas en localidades como Suba, Chapinero y Fontibón, donde personas ajenas a la operación estarían realizando cobros indebidos o haciéndose pasar por personal vinculado al sistema y a La Terminal.

Ante el panorama se recomendó a los usuarios verificar siempre los canales oficiales de pago y reportar cualquier situación sospechosa a través de los medios de atención autorizados.

¿Cómo identificar al personal autorizado?

Debe verificar que el personal autorizado:

Porte uniforme e identificación visible.

Se encuentre debidamente identificado con carné, gorra y chaqueta de color azul con el logo de Zona de Parqueo Pago y el logo institucional de la Alcaldía de Bogotá.

Además, con el fin de brindar mayor seguridad a los usuarios y prevenir casos de fraude o suplantación, la ciudadanía puede verificar en tiempo real la identidad del personal autorizado de Zona de Parqueo Pago.Para hacerlo, debe ingresar al sitio web oficial de Zona de Parqueo Pago www.zonadeparqueopago.gov.co

Así mismo, a través de las aplicaciones aliadas Flypass y Gopass también es posible realizar reservas y pagos anticipados. En caso de realizar el pago en efectivo, solicite siempre al operador en vía el comprobante de pago, el cual será enviado al número de celular registrado por el usuario.