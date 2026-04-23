Bogotá se alista para el Fenómeno de El Niño

Las temperaturas en La Virginia siguen superando los 30 grados centígrados. / Caracol Radio

De acuerdo con los más recientes análisis de centros internacionales de predicción climática, se proyecta un posible calentamiento de océano Pacífico ecuatorial, lo que incrementa la probabilidad de desarrollo del Fenómeno de El Niño en Colombia, incluida Bogotá, durante el segundo semestre de 2026.

Ante este panorama, el Distrito a través del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático adelanta seguimiento permanente y acciones preventivas.

“Vale la pena recordar que hasta el mes de junio estamos aún en temporada de más lluvias y aunque se han presentado anomalías y comportamientos atípicos, no podemos bajar la guardia con las precipitaciones que puedan llegar a presentarse, especialmente hacia el mes de junio. Debemos seguir alertas y tomando todas las precauciones”, dijo el director del IDIGER, Guillermo Escobar.

Es por eso, que el IDIGER emitió la Circular 06 de 2026, que contiene recomendaciones interinstitucionales y acciones estratégicas que ya se vienen implementando para mitigar los posibles impactos del Fenómeno.

Estas son las recomendaciones

●Fortalecimiento de la educación ambiental para prevenir incendios forestales por malas prácticas.

●Actualización y socialización de los Procedimientos Operativos Estandarizados , al igual que sus Planes de Emergencia y Contingencia y demás instrumentos para la atención de emergencias asociadas a los escenarios de riesgo que se puedan materializar en la temporada.

●Seguimiento al funcionamiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y ambiental, asegurando la recepción y difusión oportuna de alertas.

●Revisión y actualización de los inventarios de recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles para la respuesta, acorde a la tipología de riesgo que se pueda materializar.

●Ejercicios de simulación y simulacro orientados a escenarios de incendios forestales, afectaciones por estrés hídrico y emergencias tecnológicas asociadas a altas temperaturas.

●Garantizar la operatividad de los mecanismos de coordinación interinstitucional y la disponibilidad de canales de comunicación para la activación del Puesto de Mando Unificado .