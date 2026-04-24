Mesitas del Colegio lleva más de 10 días sin energía: ciudadanos bloquearían hidroeléctricas

Cundinamarca

La capital energética de Cundinamarca siempre está sin energía. Esa es la paradoja en la que viven los habitantes del municipio de Mesitas del Colegio que está sin servicio de energía desde hace más de 10 días. Este municipio, que queda a 2 horas de Bogotá, siempre ha tenido estos problemas, a pesar de tener en su territorio tres de las hidroeléctricas más importantes: La Guaca, El Paraíso y La Dario Valencia.

Bloqueos intermitentes hasta que haya soluciones

Cansados de la situación que se ha vuelto invivible, los habitantes de El Colegio han salido a protestar bloqueando las vías de acceso al municipio de forma intermitente hasta que les den una solución definitiva.

“No hay nada de luz. Duramos 4,5, 8 días y vuelven y la ponen por solo dos días, luego vuelve y se va. La comida se ha dañado y los electrodomésticos. Entonces nos dice que solo nos responden a menos que uno tenga la caja original o la factura de compra”, aseguró una habitante afectada.

“Ya se nos han dañado varias neveras y el fin de semana pasado no pudimos trabajar porque no había luz, es muy intermitente. Los celulares no cargan y las licuadoras no arrancan”, señaló una ciudadana que no ha podido trabajar.

Desde la administración local han estado pendiente de los bloqueos intermitentes para evitar que se generen más afectaciones

“Yo voy a hablar con los que están manifestándose les digo que están afectando al comercio, al turismo, que vamos a llamar a Enel para que venga y solucione. Enel cuando hay manifestaciones sí se mueve” aseguró el diálogo con Caracol Radio el alcalde de Mesitas, Diego López.

Los habitantes han señalado que en caso de que no se resuelva la situación bloquearían las tres hidroeléctricas.

Al menos seis veredas del municipio de Viotá (Calandaima, San Antonio, Piñal y Capotes) también están afectadas y no tienen servicio de energía.

¿Qué responde Enel?

Desde la empresa Enel, encargada del servicio de energía eléctrica, informaron que es debido a las condiciones climáticas “extremas” que han ocurrido estas problemáticas.

“Ante esta situación, la empresa ha activado un plan de contingencia que contempla la cancelación de todos los trabajos programados no urgentes y redireccionar más de 50 cuadrillas con alrededor de 150 personas para reparar los circuitos…”, señalaron en el comunicado.

Enel, según indicaron, continuarán trabajando de forma ininterrumpida.