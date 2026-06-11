Con un revólver y un carro para discapacitados: sorprendieron a dos presuntos fleteros

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de dos hombres en la localidad de Antonio Nariño, quienes al parecer pretendían robar a un ciudadano a las afueras de una entidad financiera.

Gracias a la información oportuna de la ciudadanía sobre varias personas sospechosas al interior de un vehículo en el barrio Villa Mayor, en minutos una de las patrullas de vigilancia llegó al lugar y, al requerirlos para efectuar el respectivo registro a personas, les halló en su poder un revólver calibre 38 y munición.

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Es de resaltar que estos dos ciudadanos ya habían cumplido condenas por el delito de hurto. Además, uno de ellos conducía un vehículo adaptado para personas con discapacidad.

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Los capturados, junto con los elementos incautados, serán puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.