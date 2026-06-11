Capturan a padres porque habrían abusado de su hija en Cundinamarca: esto se sabe

Cundinamarca

La Policía de Cundinamarca en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó a un padrastro y a una madre señalados de estar presuntamente involucradas en hechos de violencia sexual contra una menor de edad en el municipio de Caparrapí.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre los años 2022 y enero de 2026.

Asimismo, las labores investigativas permitieron recaudar elementos materiales probatorios que condujeron a la identificación de los presuntos responsables y a la materialización de las órdenes judiciales en su contra.

“Se estableció que uno de los detenidos quien sería el padrastro de la víctima, habría sido el presunto responsable de las agresiones. Asimismo, la otra persona vinculada al proceso, quien sería la madre de la menor, al parecer tenía el conocimiento de la situación sin informar oportunamente a las autoridades competentes”, aseguró el Coronel Mauricio Herrera, Comandante de la Policía de Cundinamarca.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y presentados ante un juez de control de garantías, donde les fueron imputados los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos.