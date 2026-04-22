Una derrama económica de 6,9 millones de dólares dejará el concierto de Ryan Castro en Medellín

Medellín

Este sábado, 25 de abril, se presentará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín Ryan Castro, “El Cantante del Ghetto”, uno de los más importantes representantes del género urbano en el mundo, quien regresa a la ciudad que lo vio crecer en la música.

Desde el Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, analizaron el impacto económico que tendrá para la región esta presentación y los diferentes sectores impactados por este concierto.

Derrama económica

Por medio de las diferentes mediciones y análisis de ese sistema, sobre la duración de estadía de los asistentes, el gasto diario en promedio que tendrán, se estima que los turistas generen 6,9 millones de dólares de ingresos para la ciudad.

Esta proyección incluye los principales componentes del gasto turístico, como alojamiento, transporte, alimentación, compras y actividades recreativas.

Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, explicó sobre este concierto que “su impacto económico es significativo, ya que se estima una derrama cercana a los 6.9 millones de dólares, dinamizando sectores como hotelería, gastronomía y transporte, y así, reafirma el valor estratégico de la economía naranja para el desarrollo sostenible de la ciudad”.

Desde la Alcaldía de Medellín destacaron que este tipo de eventos no solo celebran el ascenso global de Ryan Castro en el género urbano, sino que también refuerzan la identidad cultural de la ciudad como cuna del reguetón contemporáneo.

Este evento se convierte en un punto de encuentro masivo que atrae tanto a la comunidad local como a fanáticos de diversas regiones de Colombia y el mundo.

Impacto para el turismo

Para el ecosistema turístico de esta ciudad, este tipo de eventos, de esta magnitud, es vital, debido a que posiciona a la capital antioqueña como destino líder en el turismo de entretenimiento y eventos de talla internacional.

Para Ana María López, la secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, “el concierto de Ryan Castro evidencia que la industria del entretenimiento se ha consolidado como un motor clave para Medellín. Este tipo de espectáculos no solo fortalece el tejido social, al reunir a miles de personas alrededor del talento local, sino que posiciona la ciudad como epicentro del turismo de eventos en América Latina”.

Evaluación del impacto

Este concierto, como los que ya se han tenido en la ciudad recientemente, impulsa una alta ocupación hotelera, dinamiza sectores gastronómicos, de transporte y por ello es fundamental cuantificar el impacto económico que tiene este tipo de eventos.

Para la alcaldía de Medellín, esa valoración permite a las autoridades y empresas privadas planificar mejor la infraestructura y las políticas públicas.

Todo el conocimiento de estos datos “ayuda a validar cómo la economía naranja se traduce en empleos directos e indirectos, fortaleciendo la marca ciudad y asegurando la sostenibilidad de Medellín como capital de grandes espectáculos”, explicaron desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín.

Ryan Castro

Bryan David Castro Sosa, más conocido como “Ryan Castro” o “el Cantante del Ghetto”, nació el 14 de enero de 1994 en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

Vivió durante su niñez en Curazao y su juventud en el barrio Pedregal, al noroccidente de Medellín; en su adolescencia cantó en los buses públicos para lograr su sustento y hoy es uno de los representantes más importantes del reguetón.

Sendé World Tour

El concierto se denomina Sendé, que quiere decir en papiamento, la lengua criolla de Curazao, encendido o prendido, refiriéndose a buena energía, y es el mismo nombre de uno de sus trabajos discográficos.

Se espera que sea un gran show de coreografías y puesta en escena interpretando sus canciones ampliamente conocidas.

Además, se espera la participación de grandes artistas, que serán sorpresa para este show.

Tarjeta Metro

El Metro de Medellín dispuso de una tarjeta cívica conmemorativa de Ryan Castro, la cual tiene la imagen de este concierto y en la que se observan algunos lugares emblemáticos de la ciudad junto a sistemas como Metrocable y Metro.